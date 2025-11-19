Padre do ES vai comandar uma das ordens mais importantes da Igreja

Padre Francys Silvestrini Adão, de 46 anos, nasceu em Iconha. Crédito: Jesuítas/Divulgação

Nascido na cidade de Iconha há 46 anos, o padre Francys Silvestrini Adão foi eleito nesta quarta-feira (20) provincial do Brasil da Companhia de Jesus, mais conhecida como Jesuítas, uma das ordens mais antigas, tradicionais e importantes da Igreja Católica.



O sacerdote ingressou na Companhia de Jesus no dia 5 de fevereiro de 1999, no Noviciado Nossa Senhora da Graça, em Feira de Santana (BA) e foi ordenado presbítero em 3 de dezembro de 2011, em sua cidade natal, por dom Dario Campos, que na época era bispo de Cachoeiro de Itapemirim e, mais tarde, arcebispo de Vitória.

Ao longo de sua trajetória, padre Francys atuou na formação intelectual e espiritual dos jesuítas. Desde 2019, atua como professor do Departamento de Teologia da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia (Faje), em Belo Horizonte (MG). Em 2023, representou a Província Brasileira como procurador na 71ª Congregação de Procuradores, em Roma, Itália.

Padre Francys sendo ordenado presbítero por dom Dario Campos, em Iconha. Crédito: Diocese de Cachoeiro

Na Companhia de Jesus, o provincial é o superior responsável por uma província, com a missão de governar, orientar espiritualmente e promover a vitalidade da ordem. Suas responsabilidades incluem visitar comunidades e obras jesuítas, ouvir os religiosos para discernimento apostólico, supervisionar os membros da ordem e designar novas missões, em sintonia com as diretrizes do Padre Geral, o superior dos jesuítas no mundo e que atua em Roma.

Além disso, cabe ao provincial promover o trabalho apostólico da Companhia em áreas como educação, espiritualidade, ação social, comunicação e justiça socioambiental. A Província do Brasil foi criada em 16 de novembro de 2014 e abrange todo o território brasileiro.

POSSE SERÁ NO RIO DE JANEIRO

A posse do padre Francys Silvestrini Adão está marcada para o dia 22 de fevereiro de 2026, na Igreja Santo Inácio, em Botafogo, Rio de Janeiro (RJ). Até lá, ele passa por um período de transição com o atual provincial, o padre polonôes Mieczyslaw Smyda.

A Diocese de Cachoeiro, à qual é subordinada a Paróquia Santo Antônio de Pádua, em Iconha, manifestou-se sobre a escolha do padre capixaba como superior dos jesuítas.

“A nomeação de Pe. Francys é motivo de orgulho para a Paróquia Santo Antônio de Pádua, em Iconha, para a Diocese de Cachoeiro de Itapemirim e para todo o Espírito Santo. Sua vocação, nascida no chão capixaba, agora se coloca a serviço da Igreja em todo o Brasil, por meio da missão jesuíta. Que sua entrega generosa inspire vocações, fortaleça a esperança e contribua para a construção de um mundo mais fraterno, justo e solidário”, escreveu a Diocese de Cachoeiro”

A ORDEM JESUÍTA NO BRASIL E NO ES

A Ordem Jesuíta marcou profundamente a história do Brasil. É a ordem de religiosos notáveis, como o padre José de Anchieta (que vivei e morreu no Espírito Santo), o padre Manoel da Nóbrega e o padre Antônio Vieira.

No Espírito Santo, alguns dos templos mais importantes são de origem jesuíta, como a Igreja dos Reis Magos, em Nova Almeida (Serra), e o Santuário Nacional de Anchieta, no Sul do Estado. Fora o próprio Palácio Anchieta, que em seus primórdios foi um colégio jesuíta.

