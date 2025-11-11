Convento da Penha muda horário de uma das suas principais missas

Fiéis rezam durante missa no campinho do Convento da Penha. Crédito: Vitor Jubini

O guardião e reitor do Convento da Penha, frei Gabriel Dellandrea, anunciou nesta segunda-feira (10) a mudança de horário de uma das suas principais missas. A partir de 1º de dezembro, a celebração no campinho vai começar às 15h30, e não às 15h, como acontece há muitos anos.



O frade franciscano esclareceu, durante a missa que presidiu nesta segunda (10), que a celebração eucarística começará meia hora mais tarde por causa do período de verão e o calor que se aproximam, mas ele ressaltou que a mudança será definitiva.

Veja também Arcebispo sai em defesa do padre atacado nas redes sociais no ES

“A mudança vai ser pelo resto do ano todo, não vai ser apenas no verão não”, destacou o guardião, que informou também que aos sábados e domingos, no mesmo horário das 15h30, as missas deixarão de ser celebradas na capela para serem realizadas no campinho, local onde tem mais espaço para acomodar os fiéis.

Outra medida anunciada pelo frade é a proibição de estacionamento de veículos no campinho, de 1º de dezembro a 1º de fevereiro, período em que o principal monumento turístico do Espírito Santo recebe um grande número de turistas, fiéis e visitantes. A opção é subir a pé ou pelas vans que prestam serviço ao Convento.

Este vídeo pode te interessar

A Gazeta integra o Saiba mais