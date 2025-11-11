Leonel Ximenes
Leonel Ximenes
O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos

Convento da Penha muda horário de uma das suas principais missas

Mudança da tradicional celebração começa no dia 1° de dezembro; outras medidas foram anunciadas

Vitória
Publicado em 11/11/2025 às 03h11
Missa no segundo dia do oitavário da Festa da Penha 2023 no Campinho do Convento
Fiéis rezam durante missa no campinho do Convento da Penha. Crédito: Vitor Jubini

O guardião e reitor do Convento da Penha, frei Gabriel Dellandrea, anunciou nesta segunda-feira (10) a mudança de horário de uma das suas principais missas. A partir de 1º de dezembro, a celebração no campinho vai começar às 15h30, e não às 15h, como acontece há muitos anos.

O frade franciscano esclareceu, durante a missa que presidiu nesta segunda (10), que a celebração eucarística começará meia hora mais tarde por causa do período de verão e o calor que se aproximam, mas ele ressaltou que a mudança será definitiva.

Convento da Penha Turismo no ES Verão Verão no ES calor

