Leonel Ximenes
O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos

Vitória vai homenagear os 200 anos de nascimento de um imperador

Na sessão solene, serão destacadas as contribuições do monarca para a construção da identidade nacional e o fortalecimento das instituições brasileiras

Vitória
Publicado em 09/11/2025 às 03h11
Dom Pedro II visitou o Espírito Santo entre 26 de janeiro e 9 de fevereiro de 1860
Dom Pedro II visitou o Espírito Santo entre 26 de janeiro e 9 de fevereiro de 1860. Crédito: Divulgação

Câmara Municipal de Vitória realizará, no dia 28 de novembro de, às 19h, uma sessão solene em celebração ao bicentenário de nascimento de Dom Pedro II, uma homenagem proposta pelo vereador Leonardo Monjardim (Novo).

O evento tem como objetivo relembrar o legado histórico e cultural do monarca, o último imperador do Brasil, reconhecido por sua visão de progresso, incentivo à educação, à ciência e às artes, além de sua dedicação ao desenvolvimento do país.

Durante a cerimônia, serão destacadas as contribuições de Dom Pedro II para a construção da identidade nacional e para o fortalecimento das instituições brasileiras, em um momento de reflexão sobre a importância da história para o futuro do país.

A sessão solene contará com a presença de autoridades, historiadores, membros da Academia Espírito-Santense de Letras e representantes da cultura e da sociedade civil, que se reunirão na CMV para celebrar o legado de um dos maiores estadistas da história do Brasil.

QUEM FOI DOM PEDRO II

Nascido em 2 de dezembro de 1825, no Paço de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, Pedro II foi o segundo e último monarca do Império do Brasil, tendo governado o país durante 58 anos, até a Proclamação da República (1889).

Era o filho mais novo do imperador Dom Pedro I e da imperatriz consorte Maria Leopoldina da Áustria e, portanto, membro do ramo brasileiro da Casa de Bragança. Morreu no exílio em 5 de dezembro de 1891, em Paris, França.

Seu nome completo era imenso: Pedro de Alcântara João Carlos Leopoldo Salvador Bibiano Francisco Xavier de Paula Leocádio Miguel Gabriel Rafael Gonzaga de Bragança e Bourbon.

IMPERADOR VISITOU O ES

Entre 26 de janeiro e 9 de fevereiro de 1860, o Espírito Santo foi roteiro de viagem do segundo e último monarca brasileiro, que registrou tudo em seu diário e mais tarde virou livro.

Entre as observações do imperador, as belezas naturais como as orquídeas e locais como o Convento da Penha, o Frade e a Freira, o Mestre Álvaro, a cidade de Anchieta e a Lagoa Juparanã, em Linhares.

Desenho do Cais do Imperador no dia da visita de Dom Pedro II, extraído do livro
Desenho do Cais do Imperador no dia da visita de Dom Pedro II, extraído do livro "A Viagem de Pedro II ao Espírito Santo", de Levy Rocha. Crédito: Reprodução/Viagem de Pedro II ao Espírito Santo

Toda a jornada do monarca brasileiro pelas terras capixabas está registrada no livro "Viagem de Pedro II ao Espírito Santo", de Levy Rocha.

"Era um incentivador da imigração, especialmente para ocupar espaços de pouca densidade demográfica no Brasil. Tinha apoiado a vinda de alemães para Domingos Martins, cerca de dez anos antes, e queria visitar as colônias de imigrantes, para ver sua evolução. Ficou 15 dias aqui e registrou tudo em um diário, inclusive as belezas naturais e históricas que o encantou", explicou o historiador Fernando Achiamé, organizador da terceira edição do livro de Rocha.

