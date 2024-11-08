Bisneto da Princesa Isabel, príncipe que visitou o ES morre aos 74 anos

Morreu no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (8), aos 74 anos, o príncipe dom Antônio de Orleans e Bragança, neto da Princesa Isabel e atualmente o segundo na linha sucessória imperial brasileira. Dom Antônio estava internado desde agosto, com problemas respiratórios, na Casa de Saúde São José. O velório será realizado na igreja da Imperial Irmandade de Nossa Senhora da Glória do Outeiro, na Glória, Zona Sul do Rio.
Nascido na capital fluminense em 1950, o herdeiro da família imperial deixa a viúva, dona Christine de Ligne de Orleans e quatro filhos, dom Pedro Luiz e dom Rafael, dona Amélia e dona Maria Gabriela de Orleans e Bragança.
No final de outubro de 2019, o príncipe visitou o Espírito Santo
. Em Vitória, ele assistiu a uma missa do rito tradicional tridentino (em latim), na Igreja de São Gonçalo, no Centro, e participou, como palestrante principal, do 1º Encontro Monárquico do Estado. Dom Antônio também visitou o Convento da Penha, em Vila Velha.
Em entrevista a este colunista na ocasião
, o sucessor da Casa Imperial Brasileira disse que tinha esperanças de que a Monarquia fosse restaurada no Brasil. “Só Deus sabe quando a restauração se dará, mas tenho muita fé que será em breve”, disse dom Antônio. “A República chegou ao fundo do poço”, acrescentou.
O Círculo Monárquico do Espírito Santo, que organizou a visita do príncipe ao Estado há cinco anos, se manifestou em nota oficial sobre a morte de dom Antônio.
“Com seu recente falecimento, nós, do Círculo Monárquico do Espírito Santo, lamentamos profundamente a perda desse nobre defensor de nossa história. Dom Antônio deixará uma marca indelével em todos os que com ele puderam compartilhar momentos de reflexão e aprendizado. Esta nota serve como um tributo à sua memória e um reconhecimento pelo seu inestimável legado ao nosso país”, diz a mensagem assinada por Ricardo Martinelli de Medeiros, chanceler do Círculo Monárquico do Espírito Santo.
Em nota, a Casa Imperial do Brasil confirmou o falecimento de Dom Antônio e pediu orações: “Profundamente consternado, o Príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança, Chefe da Casa Imperial do Brasil, a todos encarece orações em sufrágio da alma de seu dileto e sempre leal irmão.”
Se a monarquia estivesse em vigor no Brasil, o príncipe seria o irmão mais velho de dom Antônio e chefe da Casa Imperial do Brasil, dom Bertrand de Orleans e Bragança.