Vitória vai receber um príncipe, bisneto da Princesa Isabel

Terceiro na linha de sucessão ao trono e coroa brasileiros, o príncipe dom Antônio de Orleans e Bragança, bisneto da Princesa Isabel, estará em Vitória neste sábado para participar do 1º Encontro Monárquico do Espírito Santo. O príncipe, ao lado de outros três palestrantes, vai falar sobre questões políticas e históricas do país e os ideais monárquicos e cristãos, das 9h às 18h, na Fecomércio-ES.
Nascido em 24 de junho de 1950, no Rio de Janeiro, dom Antônio é o sétimo dos 12 filhos do príncipe dom Pedro Henrique de Orleans e Bragança, que foi chefe da Casa Imperial do Brasil entre 1921 e 1981, e da princesa Maria da Baviera de Orleans e Bragança. É bisneto da Princesa Isabel, “A Redentora”, e trineto do imperador dom Pedro II.
Dom Antônio é fluente em português e francês e compreende bem o inglês e o alemão. Atualmente aposentado, vem se dedicando à pintura em aquarela. Ele já expôs em cidades brasileiras e europeias seus quadros que retratam, sobretudo o período colonial brasileiro.
O príncipe viaja por todo o Brasil ministrando palestras nas quais aborda questões históricas e se dedica a difundir os ideais monárquicos e católicos. Além disso, representa a Família Imperial Brasileira em solenidades oficiais no país e em comemorações monárquicas na Europa.