Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Vitória vai receber um príncipe, bisneto da Princesa Isabel

Dom Antônio de Orleans e Bragança vem ao Estado neste sábado falar sobre história e os ideais monárquicos e cristão

Publicado em 21 de Outubro de 2019 às 15:11

Dom Antônio de Orleans e Bragança é o terceiro na linha de sucessão ao trono e coroa brasileiros Crédito: Divulgação
Terceiro na linha de sucessão ao trono e coroa brasileiros, o príncipe dom Antônio de Orleans e Bragança, bisneto da Princesa Isabel, estará em Vitória neste sábado para participar do 1º Encontro Monárquico do Espírito Santo. O príncipe, ao lado de outros três palestrantes, vai falar sobre questões políticas e históricas do país e os ideais monárquicos e cristãos, das 9h às 18h, na Fecomércio-ES.
Nascido em 24 de junho de 1950, no Rio de Janeiro, dom Antônio é o sétimo dos 12 filhos do príncipe dom Pedro Henrique de Orleans e Bragança, que foi chefe da Casa Imperial do Brasil entre 1921 e 1981, e da princesa Maria da Baviera de Orleans e Bragança. É bisneto da Princesa Isabel, “A Redentora”, e trineto do imperador dom Pedro II.

POLIGLOTA

Dom Antônio é fluente em português e francês e compreende bem o inglês e o alemão. Atualmente aposentado, vem se dedicando à pintura em aquarela. Ele já expôs em cidades brasileiras e europeias seus quadros que retratam, sobretudo o período colonial brasileiro.
O príncipe viaja por todo o Brasil ministrando palestras nas quais aborda questões históricas e se dedica a difundir os ideais monárquicos e católicos. Além disso, representa a Família Imperial Brasileira em solenidades oficiais no país e em comemorações monárquicas na Europa.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O tiro necessário: entre a lei e a sobrevivência do Estado
A Elegância de Honrar a Própria Origem
A Elegância de Honrar a Própria Origem
Domingo de sol e praias lotadas na pandemia
Domingo de sol forte em todo o ES com calor de até 35ºC

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados