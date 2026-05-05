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Capixaba é medalhista de prata no Campeonato Brasileiro de boxe

Jéssica Carlini garantiu o pódio na categoria 70kg elite

Publicado em 05 de Maio de 2026 às 15:08

Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 

05 mai 2026 às 15:08
Jéssica Carlini conquista prata no Campeonato Brasileiro de boxe
Jéssica Carlini conquista prata no Campeonato Brasileiro de boxe Divulgação/Sesport

A boxeadora capixaba Jéssica Carlini subiu ao pódio do Campeonato Brasileiro de Boxe e conquistou a medalha de prata na categoria 70kg feminino elite. A competição foi realizada em Foz do Iguaçu, no Paraná, com início na última terça-feira (28) e término nesta segunda-feira (04).


Para chegar à final, Jéssica travou três lutas disputadas ao longo da competição. Na decisão, a capixaba enfrentou uma atleta da seleção brasileira de boxe em um combate marcado pelo alto nível técnico das duas competidoras, e acabou com o vice, se consolidadando como a segunda melhor boxeadora do Brasil em sua categoria.


O Campeonato Brasileiro é a principal competição nacional da modalidade. Para chegar à Foz do Iguaçu, Carlini dedicou quatro meses de preparação. “Fizemos vários treinos na Sesport, sem essa estrutura e o ringue ficaria difícil pra gente. Agora é descansar um pouco e voltar aos treinos para os próximos desafios”, comentou Jéssica Carlini.


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