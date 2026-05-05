Soberania, memória e o futuro em disputa: Brasil precisa de um caminho, não de um atalho

O crescimento econômico, por vezes criticado por índices moderados de quase 3% ao ano (para não falar da média de cerca de 4% do período de 2003 a 2010), omite o fato de que milhões de brasileiros saíram da pobreza, alcançando o verdadeiro equilíbrio que uma nação deve buscar: a dignidade humana e a integração de seus cidadãos, por exemplo, ao mercado de consumo e às universidades e institutos federais de educação.





Diferentemente do que sugere a crítica de ocasião, o planejamento de longo prazo no Brasil não é uma abstração, mas foi construído sobre bases sólidas que garantem a nossa soberania até os dias atuais, o nome do “Plano Brasil do Futuro” se chama Constituição, ele tem sofrido ajustes ao longo desses quase 38 anos de existência, e complementos pelas ações dos diferentes governos federais, estaduais e municipais.





Universalizamos, por exemplo o acesso à educação fundamental, destaque para o governo Fernando Henrique Cardoso (1995 – 2002), um aliado da democracia brasileira.





Garantimos acesso a todas e todos aos serviços de saúde, vacinação, por exemplo, com o nosso Sistema Único de Saúde (SUS), criado em 1988. Um destaque que potencializa o acesso dos brasileiros à saúde são os medicamentos genéricos criados em 1999, durante a gestão de José Serra, no Ministério da Saúde.





Algumas referências são essenciais para compreendermos as possibilidades que se apresentam. O país deixou de ser um eterno devedor para se tornar um credor internacional, liquidando uma dívida externa com o Fundo Monetário Internacional (FMI), do qual desde o período anterior de Lula é credor, antes vista como impagável, ainda no primeiro decênio deste século.





A criação de um robusto colchão de liquidez, com reservas cambiais mantidas em patamares próximos a US$ 362 bilhões em março de 2026, conforme dados do Banco Central do Brasil, funciona como um escudo geopolítico que impede que crises externas destruam o poder de compra do trabalhador.





Quem será que ainda se lembra das humilhantes vindas de equipes do FMI para nos impor pacotes de medidas para ajustarmos nossas contas externas, que por sinal nunca eram ajustadas pelos pacotes? Sem essa blindagem e autonomia de decisão, o Brasil estaria à mercê de imposições de organismos internacionais que, historicamente, receitam austeridade severa para os vulneráveis e subsídios para as elites, e às tarifas que fora impostas por Donald Trump em 2025.





Portanto, o investimento no social e a manutenção da estabilidade financeira não são opostos, mas pilares que garantem a estabilidade institucional e a blindagem econômica contra a especulação global.





Nesse contexto, a tentativa de equiparar a liderança de Lula a impasses geracionais revela uma leitura apressada, ou interessada, que ignora as particularidades do sistema político brasileiro e a função simbólica da liderança popular em nosso país.





Em um cenário de fragmentação e ameaças constantes ao Estado Democrático de Direito, a figura de Lula atua como o amálgama necessário para a preservação das instituições e um ponto de convergência para a resistência democrática.





Pedir sua saída em nome de uma oxigenação estética parece mais um desejo de remover um obstáculo eleitoral do que uma preocupação genuína com o futuro do país. A renovação política deve ocorrer através do fortalecimento de projetos coletivos e do amadurecimento das bases sociais, e não pela exclusão deliberada da maior liderança popular da nossa história recente.





O desafio da modernização brasileira reside na integridade sistêmica e no combate aos privilégios burocráticos que drenam o orçamento, e não na ideia simplista de um Estado inchado, que com seus privilégios fiscais sem transparência pública sobre os benefícios que promovem, por exemplo, deixa de garantir assistência àqueles que necessitam. Esses privilégios fiscais estão na casa do R$ 700 bilhões anuais.