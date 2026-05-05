O valor estratégico das relações no mundo dos negócios

Durante muitos anos, quando se analisava o valor de uma empresa, os principais indicadores estavam concentrados em ativos tangíveis: caixa, tecnologia, infraestrutura ou participação de mercado.





Esses elementos continuam sendo fundamentais, mas o ambiente empresarial contemporâneo trouxe uma constatação cada vez mais evidente: a qualidade das relações que uma organização constrói pode valer tanto quanto, ou até mais, do que os ativos tradicionais.





Em um mundo marcado por rupturas e transformações rápidas, com as guerras no Oriente Médio e na Ucrânia, o declínio de instituições multilaterais, o enfraquecimento da ONU e a reconfiguração da Otan, com instabilidade externa e interna e ao mesmo tempo os mercados cada vez mais interconectados, as empresas buscam referências de segurança e estabilidade.