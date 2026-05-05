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Thiago Santos

Artigo de Opinião

É empresário e presidente do LIDE Espírito Santo
Thiago Santos

O valor estratégico das relações no mundo dos negócios

A experiência mostra que regiões com forte integração entre suas lideranças empresariais tendem a gerar mais inovação, mais investimentos e mais oportunidades
Thiago Santos
É empresário e presidente do LIDE Espírito Santo

Publicado em 05 de Maio de 2026 às 13:54

Publicado em 

05 mai 2026 às 13:54

Durante muitos anos, quando se analisava o valor de uma empresa, os principais indicadores estavam concentrados em ativos tangíveis: caixa, tecnologia, infraestrutura ou participação de mercado. 


Esses elementos continuam sendo fundamentais, mas o ambiente empresarial contemporâneo trouxe uma constatação cada vez mais evidente: a qualidade das relações que uma organização constrói pode valer tanto quanto, ou até mais, do que os ativos tradicionais.


Em um mundo marcado por rupturas e transformações rápidas, com as guerras no Oriente Médio e na Ucrânia, o declínio de instituições multilaterais, o enfraquecimento da ONU e a reconfiguração da Otan, com instabilidade externa e interna e ao mesmo tempo os mercados cada vez mais interconectados, as empresas buscam referências de segurança e estabilidade. 

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E as organizações que conseguem estabelecer relações sólidas com clientes, parceiros, investidores e a sociedade em geral ampliam significativamente a capacidade de crescer e inovar.


Negócios são feitos por pessoas. E são as relações de confiança entre essas pessoas que frequentemente determinam se uma oportunidade se concretiza ou não.


Quando falamos em networking no ambiente empresarial, não estamos nos referindo apenas à troca de cartões, aperto de mão ou à ampliação de uma agenda de contatos. 


Networking verdadeiro é a construção de capital relacional: uma rede de confiança que permite compartilhar conhecimento, identificar oportunidades e desenvolver projetos em conjunto.


Esse capital relacional é cada vez mais relevante para a competitividade das empresas. Organizações conectadas a ecossistemas dinâmicos conseguem antecipar tendências, compreender melhor as transformações do mercado e estabelecer parcerias estratégicas que aceleram o crescimento.



Trabalho em home office
Encontros empresariais
 rawpixel.com

É exatamente nesse ponto que iniciativas que promovem o encontro entre lideranças empresariais ganham relevância. Quando reunimos diferentes setores da economia em torno de debates estratégicos, estamos fortalecendo algo que vai muito além do networking: estamos construindo pontes para o desenvolvimento econômico.


A experiência mostra que regiões com forte integração entre suas lideranças empresariais tendem a gerar mais inovação, mais investimentos e mais oportunidades. E o Espírito Santo é um ótimo exemplo disso. A troca de experiências entre empresas de diferentes segmentos cria sinergias que dificilmente surgiriam de forma isolada.


Outro aspecto fundamental é a confiança institucional. Em um cenário global de incertezas econômicas e transformações tecnológicas, ambientes que estimulam o diálogo e a cooperação entre líderes ajudam a reduzir riscos e ampliar horizontes estratégicos.


Empresas que cultivam relações sólidas constroem reputação, fortalecem sua marca e criam bases mais sustentáveis para o crescimento.

No fim das contas, tecnologia, capital e inovação continuam sendo pilares do desenvolvimento empresarial. Mas cada vez mais fica claro que o verdadeiro diferencial competitivo está nas pessoas e nas relações que elas constroem.


Empresas podem ter recursos, tecnologia e grandes estratégias, mas são as relações humanas, baseadas em confiança, credibilidade e cooperação, que realmente transformam oportunidades em resultados concretos. 


É justamente nesse espaço, onde as conexões geram valor, que o networking se consolida como um dos ativos mais estratégicos do mundo dos negócios.

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