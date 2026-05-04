PL da Dosimetria: legislação de ocasião?

O chamado PL da Dosimetria toca em uma ferida real do Direito Penal brasileiro: a dificuldade de aplicar penas com proporcionalidade, individualização e coerência. Nenhum democrata deveria defender punições exemplares, simbólicas ou movidas pelo clamor público. A pena, mesmo diante de fatos gravíssimos, deve ser limitada pela Constituição.





Mas é justamente por isso que o projeto merece crítica. A dosimetria não pode ser transformada em linguagem técnica para resolver impasses políticos específicos.





Quando o Congresso altera regras penais com destinatários facilmente identificáveis, após condenações já proferidas e sob intensa pressão de grupos interessados, a pergunta deixa de ser apenas jurídica: estamos aperfeiçoando o sistema penal ou criando uma espécie de anistia envergonhada?