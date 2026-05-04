STF: Messias pagou o pato por extravagâncias de nomeações anteriores

Isto é: se uma pessoa é indicada ao cargo pelo representante imediato da vontade popular majoritária — presidente da República — e, após, passa pela aprovação colegiada dos representantes dos estados-membros da federação — senadores —, supõe-se com razoável convicção que o nome em questão esteja em sintonia com o interesse público e, ainda, que atenda aos requisitos estabelecidos pelo art. 101 da Constituição para exercício das funções inerentes ao cargo: “notável saber jurídico” e “reputação ilibada”.





Ou seja, a dinâmica descrita consiste no sistema de freios e contrapesos em prática. Os três poderes se tornam interdependentes, aprimorando o exercício das competências uns dos outros e obstando atos que interpretem como abusos e desvios.





Abordemos, então, os requisitos “notável saber jurídico” e “reputação ilibada”. Esses, em especial o primeiro, são conceitos jurídicos indeterminados: possuem uma zona de certeza positiva (fatos e circunstâncias que certamente se amoldam a esse conceito), uma zona de certeza negativa e uma penumbra, sujeita a interpretações de diferentes agentes — uns mais técnicos, outros mais políticos. Uma concretização do conceito em camadas — primeiro pelo chefe do Poder Executivo, depois pela câmara alta do Poder Legislativo — é mais fidedigna e menos sujeita a erros grosseiros.





A complacência e a licenciosidade que impregnaram as relações entre Executivo e Legislativo no corrente desenho institucional brasileiro fazem com que uma interpretação, pelos senadores, que destoe da interpretação adotada pelo presidente da República seja tomada como ruptura definitiva e falência governamental. Sinceramente, ao menos para nomeação de ministros ao STF, não deveria ser assim.





O que tem incomodado parte da opinião pública, e aparenta pôr em xeque a viabilidade da sobredita dinâmica, são os motivos da rejeição de Jorge Messias. A votação é secreta (CF, art. 53, III, “a”), ou seja, a decisão de cada senador é ad nutum e prescinde de motivação — meio de se prevenir assédios posteriores.





Porém, na arguição pública, vários senadores expuseram o motivo de seu voto contrário: “simpatizo com vossa excelência, acredito que vossa excelência atenda aos requisitos para exercício da função, mas não posso compactuar com o projeto em curso”.