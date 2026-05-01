Rejeição de Messias abre caminho para uma mulher no STF

Mas Messias, assim como outros ministros na história mais recente do STF, não foi indicado apenas por seus atributos intelectuais, e sim por ser homem de confiança do presidente da República.





Como se não bastasse, ao indicar Messias, Lula preteriu o nome do senador Rodrigo Pacheco, favorito de Davi Alcolumbre, e com isso o presidente do Senado decidiu entrar numa espécie de queda de braço com o Planalto.





Especula-se, inclusive, que Alcolumbre nem sequer pretende pautar outra indicação de Lula ao Supremo, no aguardo do resultado das eleições presidenciais, algo totalmente inaceitável, uma vez que a cúpula do Judiciário brasileiro está, desde o ano passado, sem um integrante e ainda falta mais de meio ano para a posse daquele que se sagrar vencedor nas eleições presidenciais vindouras.





O presidente Lula deveria aproveitar a derrota de Messias, em quem tanto insistiu, e indicar o nome de uma mulher para o cargo de ministra do STF. E essa não é uma sugestão movida apenas pelo acaso da conjuntura, há um déficit histórico e democrático que demanda por correção imediata.





Apesar de elas serem a maioria entre os brasileiros, a maioria nas matrículas em cursos de graduação em Direito e a maior parcela entre os advogados registrados na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), essa presença majoritária na base não se traduz em representatividade no topo do poder Judiciário. Pelo contrário, elas ainda são uma minoria gritante, sobretudo nos cargos mais elevados dos Tribunais Superiores.