Olha elaaa... a fórmula secreta de Ana Paula Renault

Hoje, abro um novo ciclo solar. Finalmente, depois de sete anos, Urano saiu do signo de Touro e se mandou para Gêmeos. Ficará 84 anos sem voltar. Meu conhecimento de astrologia é 2 de 10, vale esclarecer, mas o jornalismo fez de mim uma pessoa curiosa.
Descobri que as revoluções que o planeta provocou em Touro são diferentes daquelas que provocará no signo de Gêmeos. Para resumir bastante, as mudanças drásticas saem do território material, físico, onde atuaram em Touro, para o campo da comunicação, do pensamento e da linguagem.
A pauta para os próximos sete anos será mais sobre o que comunicamos, nossas ideias e a troca com o mundo. Pode ser que a forma de conectar pessoas à nossa voz esteja mudando. Se os astros estiverem certos, o manual da comunicação eficaz pode estar sendo reescrito neste momento. A farra dos comunicadores que dominam a arte de não dizer nada com a eloquência de quem diz tudo pode estar com os dias contados.
O sinal de que existe uma brecha na matrix veio de onde poucos esperavam. Surgiu na casa mais vigiada do Brasil. Gostemos ou não do estilo do programa, o BBB é o recordista dos entretenimentos na mídia nacional. O mais consumido, replicado e compartilhado. A versão deste ano merece ser estudada pela convergência dos meios de comunicação e pela vitória assombrosa de Ana Paula Renault, com mais de 75% dos votos.
Como assim, Bial? Ou melhor, como assim, Tadeu? Então, a moça expulsa há 10 anos do mesmo programa, cancelada internamente pela maioria dos participantes nesta edição, barrada nos bailes, descobriu uma fórmula secreta para faturar o maior prêmio da história do Big Brother e ainda sair com uma votação histórica? Qual a magia dessa bruxona?
Ana Paula Renault colapsou a fronteira entre o palco e o bastidor ao vivo, diante de milhões. Não havia separação entre o que ela pensava e o que ela dizia. O público, acostumado ao espetáculo fabricado, reconheceu nela uma presença que incomoda, porém transmite segurança porque existe de verdade.
Ela não escondeu o jogo. Ao contrário, declarou abertamente o seu, enquanto expunha o jogo alheio. A transparência radical virou blindagem. Ela colou na testa o adjetivo confiável. O hate dirigido a ela virou combustível. Seriam esses os sinais de Urano em trânsito para Gêmeos?
A escritora chilena Nina Zobarzo é autora do poema mais citado ao longo do reality “Permita-se ser mal vista”. A fórmula que a Ana Paula entregou teve essa raiz como inspiração: “Eu me permiti ser mal vista, ser verdadeira, ser eu mesma, mostrar a mulher livre que eu sou, num mundo que não gosta de mulheres livres.”
Não havia ingenuidade nisso, ela optou por ser o meio para a sua mensagem. Dez anos depois, voltou com uma estratégia bem articulada, suportou o julgamento até durante o luto, venceu e relançou "World Hold On" numa pista que parou o Brasil.
A música de Bob Sinclar pede que o mundo abra o coração: “Open up your heart, what do you feel is real?”. Ela dançou sozinha nessa pista. Tenho um certo preconceito com trocadilhos, mas esse eu vou passar um pano, até porque remete a um evento que eu amei realizar. A corrida da Ana Paula deu muito certo. Sua fórmula Renault de comunicar com intenção e verdade mostrou que tem espaço. Ela arriscou, acelerou nas curvas onde os outros freiam e chegou em primeiro.