Olha elaaa... a fórmula secreta de Ana Paula Renault

Hoje, abro um novo ciclo solar. Finalmente, depois de sete anos, Urano saiu do signo de Touro e se mandou para Gêmeos. Ficará 84 anos sem voltar. Meu conhecimento de astrologia é 2 de 10, vale esclarecer, mas o jornalismo fez de mim uma pessoa curiosa.





Descobri que as revoluções que o planeta provocou em Touro são diferentes daquelas que provocará no signo de Gêmeos. Para resumir bastante, as mudanças drásticas saem do território material, físico, onde atuaram em Touro, para o campo da comunicação, do pensamento e da linguagem.

A pauta para os próximos sete anos será mais sobre o que comunicamos, nossas ideias e a troca com o mundo. Pode ser que a forma de conectar pessoas à nossa voz esteja mudando. Se os astros estiverem certos, o manual da comunicação eficaz pode estar sendo reescrito neste momento. A farra dos comunicadores que dominam a arte de não dizer nada com a eloquência de quem diz tudo pode estar com os dias contados.

O sinal de que existe uma brecha na matrix veio de onde poucos esperavam. Surgiu na casa mais vigiada do Brasil. Gostemos ou não do estilo do programa, o BBB é o recordista dos entretenimentos na mídia nacional. O mais consumido, replicado e compartilhado. A versão deste ano merece ser estudada pela convergência dos meios de comunicação e pela vitória assombrosa de Ana Paula Renault, com mais de 75% dos votos.