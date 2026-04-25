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Televisão

Campeã do BBB 26, Ana Paula Renault estreia nova temporada do Saia Justa

A jornalista será a primeira convidada da nova temporada da atração, que vai ao ar em 29 de abril
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Abril de 2026 às 09:16

A campeã do BBB 26 (Globo), Ana Paula Renault, 44, será a primeira convidada da nova temporada do Saia Justa, no GNT. A atração retorna ao ar em 29 de abril, às 22h30, com exibição ao vivo.
A jornalista relembrou sua relação com o programa. "Eu cresci assistindo ao 'Saia Justa', lá em 2002, quando Rita Lee, Fernanda Young, Mônica Waldvogel e Marisa Orth já provavam que pensar e falar com inteligência podia, sim, ser um ato meio revolucionário e delicioso de ver", comentou.
Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
A campeã do BBB 26, Ana Paula Renautl
 Manoella Mello/Globo
Ana Paula também elogiou a proposta da atração. "É um programa que nunca tratou a mulher como óbvia, e isso, convenhamos, já é um diferencial enorme. O 'Saia Justa' cutuca, provoca, tensiona e não pede desculpa por isso. E eu gosto exatamente daí, desse lugar onde a conversa não alisa, não simplifica e não subestima ninguém", afirmou.
Para ela, a participação vai além de um simples convite. "É quase um chamado", disse. "E eu pretendo honrar como? Pensando alto, discordando com elegância -ou nem tanto (risos)-, fazendo as perguntas que muita gente evita e, claro, incomodando, porque, no fim das contas, se não mexeu com alguém, nem valeu a pena."
Ana Paula participa do programa ao lado de Eliana, Bela Gil, Erika Januza, Juliette Freire e Tati Machado.

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