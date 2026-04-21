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BBB 26: Ana Paula relembra conversa com o pai antes de entrar no programa

Após assistir a sua trajetória, a jornalista relembrou uma das conversas que teve com o pai, Gerardo Renault, que morreu no domingo (19/4).
Redação

Redação

Publicado em 21 de Abril de 2026 às 09:53

Ana Paula Renault na casa do BBB
Ana Paula Renault na casa do BBB Reprodução @BBB

O apresentador Schmidt entrou na casa do BBB 26 na noite desta terça-feira (21) e conversou com os finalistas. Juliano foi o primeiro a abraçá-lo e brincou: “Você veio mesmo”. 


Ana Paula Renault relembrou sua participação no BBB 16 e o momento em que pediu música no "Fantástico", quadro então apresentado por ele, após enfrentar três paredões consecutivos.

Os quatro ainda puderam assistir ao VT exibido na edição, com a trajetória de cada finalista.


Após assistir a sua trajetória, a jornalista relembrou uma das conversas que teve com o pai, Gerardo Renault, que morreu no domingo (19/4).


Antes de ser confinada, Ana Paula falou para o pai que a entrada no reality show seria como um trabalho. “Quando eu falei com o meu pai, eu disse que viria para trabalhar". E continuou: "Estou indo trabalhar’, disse. E ele respondeu: ‘Tá bom, eu sei’. E eu vim e trabalhei. "É um trabalho 24 horas”, relembrou.


Ana Paula não conteve a emoção e desabafou: “Vai ter que valer a pena de alguma forma… mas eu não entendo muito esse roteirista. Eu cheguei a conclusão de que se eu não estivesse aqui, não conseguiria permanecer firme. Esse era o medo de todo mundo que me conhece. Todo mundo que sabe do apego com meu pai. Eu não sei como eu receberia isso lá fora”, disse a jornalista.


A final do BBB 26 acontece nessa terça-feira (21). 

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