Tadeu Schmidt entra na casa do BBB 26 e emociona finalistas

A emoção tomou conta da casa do BBB 26 no penúltimo dia de programa. O apresentador Schmidt entrou na casa na noite desta terça-feira (21) e conversou com os finalistas. Juliano foi o primeiro a abraçá-lo e brincou: “Você veio mesmo”.





Ana Paula Renault relembrou sua participação no BBB 16 e o momento em que pediu música no "Fantástico", quadro então apresentado por ele, após enfrentar três paredões consecutivos.





Os quatro ainda puderam assistir ao VT exibido na edição, com a trajetória de cada finalista. O vídeo reuniu momentos de Ana Paula, Juliano Floss e Milena ao longo da temporada, na véspera da final.





Ao se despedir, Tadeu deu um abraço triplo e deixou um recado: "Adorei estar aqui com vocês. Amanhã vamos estar juntos nessa final histórica e inesquecível. Obrigado", disse