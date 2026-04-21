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Reta final

Tadeu Schmidt entra na casa do BBB 26 e emociona finalistas

A emoção tomou conta da casa do BBB 26 no penúltimo dia de programa. O apresentador Schmidt entrou na casa na noite desta terça-feira (21) e conversou com os finalistas
Redação

Redação

Publicado em 21 de Abril de 2026 às 08:30

Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
Tadeu Schmidt entra na casa do BBB 26 e emociona finalistas Crédito: Reprodução @BBB

A emoção tomou conta da casa do BBB 26 no penúltimo dia de programa. O apresentador Schmidt entrou na casa na noite desta terça-feira (21) e conversou com os finalistas. Juliano foi o primeiro a abraçá-lo e brincou: “Você veio mesmo”. 


Ana Paula Renault relembrou sua participação no BBB 16 e o momento em que pediu música no "Fantástico", quadro então apresentado por ele, após enfrentar três paredões consecutivos.


Os quatro ainda puderam assistir ao VT exibido na edição, com a trajetória de cada finalista. O vídeo reuniu momentos de Ana Paula, Juliano Floss e Milena ao longo da temporada, na véspera da final.


Ao se despedir, Tadeu deu um abraço triplo e deixou um recado: "Adorei estar aqui com vocês. Amanhã vamos estar juntos nessa final histórica e inesquecível. Obrigado", disse

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