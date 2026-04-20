Final do BBB 26: Juliano, Ana Paula ou Milena? Vote na enquete de HZ

A grande final do Big Brother Brasil 26 acontece nesta terça-feira (21) e já movimenta a torcida do público. Disputam o prêmio Juliano, Milena e Ana Paula, em uma reta final que promete fortes emoções.





A formação do trio final veio após a eliminação de Boneco, neste domingo (19), definindo os três participantes que seguem na disputa pelo título da edição.