Final do BBB 26: Juliano, Ana Paula ou Milena? Vote na enquete de HZ

A grande final do Big Brother Brasil 26 acontece nesta terça-feira (21) e já movimenta a torcida do público. Disputam o prêmio Juliano, Milena e Ana Paula, em uma reta final que promete fortes emoções.
A formação do trio final veio após a eliminação de Boneco, neste domingo (19), definindo os três participantes que seguem na disputa pelo título da edição.
Emoção dentro e fora da casa
Se por um lado a final traz clima de comemoração, por outro também é marcada por um momento delicado. A participante Ana Paula enfrenta a perda do pai, Geraldo Renaut, falecido na noite deste domingo (19), em Belo Horizonte. O episódio acabou dividindo o sentimento do público entre a expectativa pela final e a solidariedade à sister.