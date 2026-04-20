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Final do BBB 26: Juliano, Ana Paula ou Milena? Vote na enquete de HZ

A grande final do Big Brother Brasil 26 acontece nesta terça-feira (21) e já movimenta a torcida do público; vote na enquete
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 20 de Abril de 2026 às 08:58

Ana Paula, Milena e Juliano disputam o prêmio do BBB 26
Ana Paula, Milena e Juliano disputam o prêmio do BBB 26 TV Globo

A grande final do Big Brother Brasil 26 acontece nesta terça-feira (21) e já movimenta a torcida do público. Disputam o prêmio Juliano, Milena e Ana Paula, em uma reta final que promete fortes emoções.


A formação do trio final veio após a eliminação de Boneco, neste domingo (19), definindo os três participantes que seguem na disputa pelo título da edição. 

Emoção dentro e fora da casa

Se por um lado a final traz clima de comemoração, por outro também é marcada por um momento delicado. A participante Ana Paula enfrenta a perda do pai, Geraldo Renaut, falecido na noite deste domingo (19), em Belo Horizonte. O episódio acabou dividindo o sentimento do público entre a expectativa pela final e a solidariedade à sister.

Vote na enquete de HZ: Juliano, Milena ou Ana Paula? 
Vale lembrar que a enquete não possui relação com votação oficial do reality show. As votações costumam movimentar as redes sociais e gerar debates entre os torcedores dos participantes.

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