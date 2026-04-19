Milena questiona 'coração partido' e discute com Ana Paula no BBB 26

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A reta final do BBB 26 ganhou mais um momento de tensão neste domingo (19). Um emoji no queridômetro foi o estopim para um novo embate entre Milena Moreira e Ana Paula Renault.





Incomodada ao receber um "coração partido", Milena decidiu ir direto tirar satisfação. A sister procurou Ana Paula no Quarto Sonho de Eternidade e questionou o motivo da avaliação. "O que foi que eu fiz para receber isso?", perguntou, visivelmente surpresa.





A conversa rapidamente saiu do tom de esclarecimento e virou discussão. Ana Paula trouxe à tona a postura de Milena durante a Prova do Finalista, colocando em dúvida o comprometimento da colega com o jogo e com a estratégia do grupo.



