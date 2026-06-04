Vai ao Festival de Inverno de Guaçuí? Veja dicas do que fazer no Caparaó

Quem pretende curtir o Festival de Inverno de Guaçuí (FIG) neste feriado de Corpus Christi pode aproveitar a viagem para conhecer alguns dos principais atrativos do Caparaó capixaba. Entre os dias 4 e 6 de junho, o evento reúne grandes nomes da música nacional, como Alexandre Pires, Paulo Ricardo e Almir Sater, mas a programação não precisa se limitar aos shows.





Localizada na divisa entre Espírito Santo e Minas Gerais, a região do Caparaó é um dos principais destinos turísticos do Estado. Além de abrigar o Parque Nacional do Caparaó e o Pico da Bandeira, o destino reúne cachoeiras, vilarejos charmosos, clima de montanha e uma gastronomia que atrai visitantes durante todo o ano.





Confira cinco experiências para incluir no roteiro durante os dias do festival: