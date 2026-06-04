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Vai ao Festival de Inverno de Guaçuí? Veja dicas do que fazer no Caparaó

Entre montanhas, cachoeiras, cafés premiados e boa gastronomia, região oferece opções para quem quer aproveitar o feriado além dos shows
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 04 de Junho de 2026 às 12:00

Caparaó capixaba
Caparaó capixaba Douglas Alves

Quem pretende curtir o Festival de Inverno de Guaçuí (FIG) neste feriado de Corpus Christi pode aproveitar a viagem para conhecer alguns dos principais atrativos do Caparaó capixaba. Entre os dias 4 e 6 de junho, o evento reúne grandes nomes da música nacional, como Alexandre Pires, Paulo Ricardo e Almir Sater, mas a programação não precisa se limitar aos shows.

Localizada na divisa entre Espírito Santo e Minas Gerais, a região do Caparaó é um dos principais destinos turísticos do Estado. Além de abrigar o Parque Nacional do Caparaó e o Pico da Bandeira, o destino reúne cachoeiras, vilarejos charmosos, clima de montanha e uma gastronomia que atrai visitantes durante todo o ano.

Confira cinco experiências para incluir no roteiro durante os dias do festival:

1. Explorar o Parque Nacional do Caparaó

Parque Nacional do Caparaó
Parque Nacional do Caparaó Reprodução/@parquenacionaldocaparao/@samuoliversilva

Principal cartão-postal da região, o Parque Nacional do Caparaó oferece opções para todos os perfis de visitantes. Quem busca passeios mais tranquilos encontra trilhas leves, piscinas naturais e mirantes com belas paisagens. Já os mais aventureiros podem explorar áreas como o Vale Encantado e a Cachoeira Bonita, uma das mais impressionantes do parque.

2. Passear por Pedra Menina

Pedra Menina, no Caparaó
Pedra Menina, no Caparaó Giovana Duarte

Localizado em Dores do Rio Preto, o distrito de Pedra Menina é um dos destinos mais procurados do Caparaó. O clima ameno, as pousadas aconchegantes e a proximidade com o parque nacional fazem do local uma excelente base para quem deseja explorar a região com calma.

3. Conhecer as cachoeiras do Caparaó

Cachoeira da Tremedeira em Guaçuí
Cachoeira da Tremedeira em Guaçuí Tadeu Bianconi

As quedas d'água estão entre os atrativos mais procurados pelos visitantes. Além das opções dentro do parque, municípios da região oferecem cachoeiras de fácil acesso, ideais para um passeio durante o dia. Entre os destaques estão a Cachoeira da Fumaça, com cerca de 144 metros de queda, e os poços de águas cristalinas espalhados pelas montanhas.

4. Experimentar os cafés especiais

Café Especial
Café Especial Vitor Jubini

O Caparaó se consolidou como uma das principais regiões produtoras de cafés especiais do Brasil. Diversas propriedades rurais e cafeterias oferecem experiências de degustação e contato com o processo de produção dos grãos premiados. Para quem aprecia a bebida, a visita se torna praticamente obrigatória.

5. Aproveitar a gastronomia da serra

Cafeteria Villa Januária, em Pedra Menina, no Caparaó capixaba
Cafeteria Villa Januária, em Pedra Menina, no Caparaó capixaba Instagram @villajanuaria

O clima mais frio favorece uma culinária marcada pelo conforto e pelos sabores da montanha. Restaurantes, bistrôs e cafés da região apostam em ingredientes locais e pratos que combinam perfeitamente com as temperaturas mais baixas. Massas artesanais, fondues, doces caseiros e receitas típicas da culinária capixaba estão entre as opções encontradas pelos visitantes.

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