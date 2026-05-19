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Coluna Leonel Ximenes

Festival de música vai levar e buscar turistas de graça no Caparaó

Será oferecido traslado gratuito para visitantes com ingresso do evento e hospedados na região

Publicado em 19 de Maio de 2026 às 15:07

Públicado em 

19 mai 2026 às 15:07
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Show musical no Festival de Inverso de Guaçuí de 2025
Show musical no Festival de Inverno de Guaçuí de 2025 Divulgação

Os turistas que escolherem a região do Caparaó como destino durante o feriado de Corpus Christi terão um incentivo a mais para aproveitar o Festival de Inverno de Guaçuí (FIG) 2026. O evento, que será realizado entre os dias 4 e 6 de junho no Centro de Eventos de Guaçuí, irá oferecer pela primeira vez transfer gratuito para o público hospedado na região da Pedra Menina e Patrimônio da Penha.


 A proposta busca facilitar o deslocamento dos visitantes até o festival, que nesta edição mergulha no universo dos cassinos e do entretenimento de Las Vegas em uma experiência imersiva embalada por atrações como Alexandre Pires, Paulo Ricardo, Almir Sater, Dallas Country e o tributo oficial aos Mamonas Assassinas.

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A ação, realizada com apoio do Sebrae ES, oferece o traslado gratuito para visitantes com ingresso do festival e hospedados na região. A logística será organizada em parceria com as próprias hospedagens, responsáveis por informar à produção do festival o número de hóspedes interessados no serviço. 


Para garantir o transporte, basta sinalizar o interesse diretamente na acomodação. Os ingressos para o festival seguem à venda através do link https://www.meubilhete.com.br/festival-de-inverno-de-guacui-2026.


Além da programação musical, a gastronomia também ganha protagonismo nesta edição, com uma curadoria voltada a restaurantes tradicionais da região. O festival reunirá opções que vão da culinária japonesa à árabe, além de pizzas, massas, moquecas e frutos do mar.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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