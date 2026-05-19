Festival de música vai levar e buscar turistas de graça no Caparaó

Os turistas que escolherem a região do Caparaó como destino durante o feriado de Corpus Christi terão um incentivo a mais para aproveitar o Festival de Inverno de Guaçuí (FIG) 2026. O evento, que será realizado entre os dias 4 e 6 de junho no Centro de Eventos de Guaçuí, irá oferecer pela primeira vez transfer gratuito para o público hospedado na região da Pedra Menina e Patrimônio da Penha.





A proposta busca facilitar o deslocamento dos visitantes até o festival, que nesta edição mergulha no universo dos cassinos e do entretenimento de Las Vegas em uma experiência imersiva embalada por atrações como Alexandre Pires, Paulo Ricardo, Almir Sater, Dallas Country e o tributo oficial aos Mamonas Assassinas.