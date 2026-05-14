Bispo no ES transfere e nomeia padres. É a segunda vez em cinco meses

O bispo de São Mateus, dom Paulo Bosi Dal´Bó, anunciou mudanças em sua diocese, a segunda num intervalo de cinco meses. A partir de julho, novos párocos assumirão suas funções em vários municípios do Norte e Noroeste do Espírito Santo, território da diocese.





Dos sete nomes de padres anunciados, seis assumirão o comando de paróquias e um vai tomar posse como vigário paroquial, que não tem função de liderança na paróquia, constituindo-se como auxiliar do pároco em assuntos administrativos e espirituais.





O bispo definiu que as celebrações de acolhida aos novos párocos serão durante o mês de julho, com exceção do padre João Custódio que será apresentado na sua nova paróquia, para exercer sua função de vigário paroquial, em Nova Venécia, em agosto.