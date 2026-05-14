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Coluna Leonel Ximenes

Bispo no ES transfere e nomeia padres. É a segunda vez em cinco meses

As últimas movimentações na diocese capixaba tinham sido anunciadas em dezembro do ano passado

Publicado em 14 de Maio de 2026 às 03:16

Públicado em 

14 mai 2026 às 03:16
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Dom Paulo Bosi Dal'Bó participa de festa litúrgica em Ecoporanga Diocese de São Mateus

O bispo de São Mateus, dom Paulo Bosi Dal´Bó, anunciou mudanças em sua diocese, a segunda num intervalo de cinco meses. A partir de julho, novos párocos assumirão suas funções em vários municípios do Norte e Noroeste do Espírito Santo, território da diocese.


Dos sete nomes de padres anunciados, seis assumirão o comando de paróquias e um vai tomar posse como vigário paroquial, que não tem função de liderança na paróquia, constituindo-se como auxiliar do pároco em assuntos administrativos e espirituais.


O bispo definiu que as celebrações de acolhida aos novos párocos serão durante o mês de julho, com exceção do padre João Custódio que será apresentado na sua nova paróquia, para exercer sua função de vigário paroquial, em Nova Venécia, em agosto.

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“Em função das necessidades pastorais de nossa diocese e auxiliados pelo Espírito Santo, achamos por bem, depois de ouvir o Conselho Presbiteral, realizar as nomeações e transferências”, disse o bispo.


Dom Paulo tinha feito as últimas movimentações de padres em dezembro do ano passado. Na ocasião, houve mudanças em seis paróquias da Diocese de São Mateus.

A ESTRUTURA DA DIOCESE

A Diocese de São Mateus tem 41 sacerdotes - todos diocesanos (ou seculares) distribuídos em 28 paróquias e 19 municípios: Água Doce do Norte, Águia Branca, Alto Rio Novo, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Conceição da Barra, Ecoporanga, Jaguaré, Mantenópolis, Montanha, Mucurici, Nova Venécia, Pedro Canário, Pinheiros, Ponto Belo, São Gabriel da Palha, São Mateus, Vila Pavão e Vila Valério.

AS MUDANÇAS 

  •  Padre Edson Delfino: nomeado pároco da Paróquia Arcanjo São Gabriel (São Gabriel da Palha)

  • Padre Fernando Forza: nomeado pároco da Paróquia São Daniel Comboni (Guriri)

  • Padre Jonathan Costa Rocha: nomeado pároco da  Paróquia Nossa Senhora Aparecida e Imaculado Coração de Maria (Montanha/Vinhático)

  • Padre Celso Alves de Novais: nomeado pároco da Paróquia Nossa Senhora das Dores (Mantenópolis)

  • Padre Erasmo Marques de Brito: nomeado pároco da Paróquia de São Pedro (Vila Pavão)

  • Padre Romário Hastenreiter: nomeado pároco da Paróquia Sagrado Coração de Jesus e Nossa Senhora de Fátima (Ponto Belo e Mucurici)

  •  Padre João Custódio: nomeado vigário paroquial da Paróquia Santa Rita de Cássia (Nova Venécia).


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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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