Diocese no ES terá que indenizar ex-seminarista por danos morais

O juiz da 5ª Vara Cível da Serra decidiu que a Diocese de São Mateus terá que indenizar o ex-seminarista Wilson Rodrigues Nascimento, no valor de R$ 5 mil, a título de danos morais.





O ex-seminarista - agora jornalista - argumentou que foi expulso sumariamente do seminário, em abril de 2020, sem direito de defesa, por ter se recusado a frequentar as aulas na instituição católica durante o período da pandemia de Covid-19, com medo de ser contaminado.





Inicialmente, Nascimento também havia pedido à Justiça sua reintegração ao seminário maior, localizado no município da Serra, mas, com o passar do tempo, no curso do processo, ele desistiu de retornar à vida formativa religiosa.