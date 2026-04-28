Cooperativa distribui R$ 6,3 milhões aos seus cooperados no ES

O gerente corporativo contábil financeiro e cooperados, Samuel Lopes Fontes, destaca que no modelo cooperativista, o capital social pertence aos cooperados e deve cumprir seu papel de gerar valor ao longo do tempo.





“A devolução de parte desse capital, com responsabilidade e equilíbrio, é uma forma concreta de reconhecer a fidelidade operacional dos cooperados. Em um cenário de juros elevados, essa decisão reflete disciplina financeira, planejamento de longo prazo e principalmente a solidez da cooperativa”, analisa Fontes.





O presidente da Cooabriel, Luiz Carlos Bastianello, considera este um marco celebrativo para a instituição. “É um momento histórico. Queremos parabenizar todos os cooperados contemplados com essa devolução que, em sua maioria, fazem parte do nosso quadro há muito tempo. Estamos devolvendo o capital social ao cooperado para que ele possa usufruir de parte dos resultados que ajudou a gerar.”