Cooperativa distribui R$ 6,3 milhões aos seus cooperados no ES

A Cooabriel está devolvendo R$ 6,38 milhões em capital social. A ação, realizada nesta terça-feira (28), é considerada inédita pela cooperativa, e beneficia mais de 700 cooperados com idade igual ou superior a 70 anos e que possuem, no mínimo, 10 anos de vínculo com a organização, que tem sua sede em São Gabriel da Palha.
Os critérios de elegibilidade consideram a data-base de 31 de dezembro de 2025. O valor a ser devolvido é proporcional ao histórico de movimentação de cada cooperado com pagamento realizado em parcela única. Conforme as exigências do estatuto social vigente, será mantido um valor mínimo na conta capital de cada beneficiado.
É um momento histórico. Estamos devolvendo o capital social ao cooperado para que ele possa usufruir de parte dos resultados que ajudou a gerar
Carlos Bastianello Presidente da Cooabriel
A ação, segundo a Cooabriel, marca novo modelo de retorno aos seus cooperados. “Esse formato, realizado de forma direta e em dinheiro, ainda é pouco comum no ambiente cooperativista capixaba”, informa a instituição.
O gerente corporativo contábil financeiro e cooperados, Samuel Lopes Fontes, destaca que no modelo cooperativista, o capital social pertence aos cooperados e deve cumprir seu papel de gerar valor ao longo do tempo.
“A devolução de parte desse capital, com responsabilidade e equilíbrio, é uma forma concreta de reconhecer a fidelidade operacional dos cooperados. Em um cenário de juros elevados, essa decisão reflete disciplina financeira, planejamento de longo prazo e principalmente a solidez da cooperativa”, analisa Fontes.
O presidente da Cooabriel, Luiz Carlos Bastianello, considera este um marco celebrativo para a instituição. “É um momento histórico. Queremos parabenizar todos os cooperados contemplados com essa devolução que, em sua maioria, fazem parte do nosso quadro há muito tempo. Estamos devolvendo o capital social ao cooperado para que ele possa usufruir de parte dos resultados que ajudou a gerar.”
NÚMEROS DA COOABRIEL
9,7 mil cooperados
R$ 720 milhões de faturamento das Lojas Cooabriel
R$ 2,28 bilhões em faturamento com o negócio café
R$ 3,02 bilhões em faturamento bruto
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