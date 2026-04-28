Festa tradicional das montanhas capixabas muda de data

A 36ª Festa do Morango de Pedra Azul em 2026 vai mudar de data este ano: será realizada de 4 a 6 de setembro (sexta a domingo) no Centro de Eventos Morangão, em Domingos Martins, ES. A mudança para setembro, segundo os organizadores, visa ao auge da colheita, garantindo frutas mais frescas, e ocorre na véspera do feriadão de 7 e 8 de setembro (este em Vitória).





“Depois de um período de ajustes, decidimos retomar a tradição e realizar a festa no mês em que a colheita do morango está no auge”, explicam os organizadores. Nos últimos anos, a festa estava sendo promovida no primeiro fim de semana de agosto.