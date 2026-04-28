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Leonel Ximenes

Festa tradicional das montanhas capixabas muda de data

Centro de eventos também está sendo reformado para receber milhares de visitantes

Publicado em 28 de Abril de 2026 às 13:29

Públicado em 

28 abr 2026 às 13:29
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Torta gigante de morango com 500 quilos é um dos atrativos da festa
Torta gigante de morango com 500 quilos é um dos atrativos da festa Afemor

A 36ª Festa do Morango de Pedra Azul em 2026 vai mudar de data este ano: será realizada  de 4 a 6 de setembro (sexta a domingo) no Centro de Eventos Morangão, em Domingos Martins, ES. A mudança para setembro, segundo os organizadores, visa ao auge da colheita, garantindo frutas mais frescas, e ocorre na véspera do feriadão de 7 e 8 de setembro (este em Vitória).


“Depois de um período de ajustes, decidimos retomar a tradição e realizar a festa no mês em que a colheita do morango está no auge”, explicam os organizadores. Nos últimos anos, a festa estava sendo promovida no primeiro fim de semana de agosto.

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Além da nova data, a festa deste ano tem outra novidade: o Morangão está em reformas, mas deve estar pronto para receber as milhares de pessoas que vão à festa em Pedra Azul, em setembro. No centro de eventos estão sendo reformados os banheiros, a cozinha, o auditório e os camarotes, entre outras melhorias.


A meta do governo do Estado, que está bancando as obras, é consolidar o Morangão como um espaço regional para multieventos.

FESTA COMEÇOU EM 1985


Realizada desde 1985, a Festa do Morango reúne centenas de voluntários, milhares de visitantes e é um dos principais eventos do Estado, unindo gastronomia, cultura e produção agrícola. 


A celebração tem como símbolo duas tortas gigantes de morango, uma com mais de 500 quilos, preparadas por voluntários da comunidade. A programação começará a ser divulgada nas próximas semanas, mas contará com show nacional, segundo o portal Montanhas Capixabas.

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Em março passado, uma forte chuva atingiu a região de Pedra Azul, afetando  a estrutura do Centro de Eventos, que teve prejuízos significativos. 


“Equipamentos como freezers, geladeiras e máquinas de lavar foram perdidos, além de itens de decoração e tecidos armazenados no local. Nós tivemos que arrebentar os portões da frente para a água poder sair. Teve um momento em que o Morangão ficou com mais de dois metros de água”, relatou ao portal Lair Cebin, presidente da Associação Festa do Morango (Afemor).

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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