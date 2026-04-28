Festa tradicional das montanhas capixabas muda de data

A 36ª Festa do Morango de Pedra Azul em 2026 vai mudar de data este ano: será realizada de 4 a 6 de setembro (sexta a domingo) no Centro de Eventos Morangão, em Domingos Martins, ES. A mudança para setembro, segundo os organizadores, visa ao auge da colheita, garantindo frutas mais frescas, e ocorre na véspera do feriadão de 7 e 8 de setembro (este em Vitória).
“Depois de um período de ajustes, decidimos retomar a tradição e realizar a festa no mês em que a colheita do morango está no auge”, explicam os organizadores. Nos últimos anos, a festa estava sendo promovida no primeiro fim de semana de agosto.
Além da nova data, a festa deste ano tem outra novidade: o Morangão está em reformas, mas deve estar pronto para receber as milhares de pessoas que vão à festa em Pedra Azul, em setembro. No centro de eventos estão sendo reformados os banheiros, a cozinha, o auditório e os camarotes, entre outras melhorias.
A meta do governo do Estado, que está bancando as obras, é consolidar o Morangão como um espaço regional para multieventos.
FESTA COMEÇOU EM 1985
Realizada desde 1985, a Festa do Morango reúne centenas de voluntários, milhares de visitantes e é um dos principais eventos do Estado, unindo gastronomia, cultura e produção agrícola.
A celebração tem como símbolo duas tortas gigantes de morango, uma com mais de 500 quilos, preparadas por voluntários da comunidade. A programação começará a ser divulgada nas próximas semanas, mas contará com show nacional, segundo o portal Montanhas Capixabas.
Em março passado, uma forte chuva atingiu a região de Pedra Azul, afetando a estrutura do Centro de Eventos, que teve prejuízos significativos.
“Equipamentos como freezers, geladeiras e máquinas de lavar foram perdidos, além de itens de decoração e tecidos armazenados no local. Nós tivemos que arrebentar os portões da frente para a água poder sair. Teve um momento em que o Morangão ficou com mais de dois metros de água”, relatou ao portal Lair Cebin, presidente da Associação Festa do Morango (Afemor).
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