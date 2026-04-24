O segredo do doce de leite de búfala do ES premiado em concurso mundial

Textura cremosa, apenas 7% de açúcar, feito com o mais puro leite de búfala, mais leve e com maior facilidade de digestão por quem tem intolerância à lactose. Essas qualidades fizeram o doce de leite de búfala produzido no distrito de Desengano, em Linhares, ser eleito o 2º melhor do Concurso Mundial do Queijo e Produto Lácteos, realizado no início desta semana em São Paulo.





Pelo regulamento do concurso, cada concorrente podia inscrever quantos queijos ou produtos lácteos quisesse por categoria. O agricultor linharense Djalma Soeiro levou para a competição o doce de leite produzido pela Queijaria da Fazenda, no interior do município. A escolha se provou correta: a guloseima ficou com a medalha de prata.