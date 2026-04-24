O segredo do doce de leite de búfala do ES premiado em concurso mundial

Textura cremosa, apenas 7% de açúcar, feito com o mais puro leite de búfala, mais leve e com maior facilidade de digestão por quem tem intolerância à lactose. Essas qualidades fizeram o doce de leite de búfala produzido no distrito de Desengano, em Linhares, ser eleito o 2º melhor do Concurso Mundial do Queijo e Produto Lácteos, realizado no início desta semana em São Paulo.
Pelo regulamento do concurso, cada concorrente podia inscrever quantos queijos ou produtos lácteos quisesse por categoria. O agricultor linharense Djalma Soeiro levou para a competição o doce de leite produzido pela Queijaria da Fazenda, no interior do município. A escolha se provou correta: a guloseima ficou com a medalha de prata.
Na categoria doce de leite, Soeiro deixou de conquistar a medalha de ouro para um concorrente da Argentina. Bem humorado, o agricultor celebrou. “Sou suspeito em falar, mas meu produto é de qualidade e quem prova sempre elogia. Estava ansioso por esse resultado e fico feliz pela conquista”, afirmou.
No total, a agroindústria capixaba recebeu 12 medalhas no concurso mundial. No mês passado, outros produtos produzidos pelo agricultor de Linhares também foram destaque no Prêmio Queijos do Espírito Santo, ao vencer em duas categorias da competição que valoriza a produção artesanal capixaba.
JURADOS BRASILEIROS E ESTRANGEIROS
De acordo com o site oficial do concurso, no 4º Mundial do Queijo Brasil, os jurados — brasileiros e estrangeiros — são especialistas reconhecidos no mundo queijeiro e/ou profissionais formados nos cursos de análise sensorial e comportamento de jurados promovidos pela SerTãoBras, em parceria com a escola francesa Mons Formation.
O secretário municipal de Agricultura de Linhares, Rafael Buffon, acompanhou a cerimônia de entrega do certificado do Concurso Mundial do Queijo e Produtos Lácteos e destacou o trabalho em conjunto para o sucesso dos produtores do município.
“Esse é um resultado em conjunto entre secretaria, através do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) orientando e valorizando os nossos produtores rurais. Linhares tem qualidade em vários setores e esse prêmio comprova isso”, destacou Buffon.
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