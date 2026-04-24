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Leonel Ximenes

O segredo do doce de leite de búfala do ES premiado em concurso mundial

Foi a única das 12 medalhas conquistadas pelo Espírito Santo fora do segmento queijo

Publicado em 24 de Abril de 2026 às 03:20

Públicado em 

24 abr 2026 às 03:20
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Doce de leite produzido em Linhares que perdeu a medalha de ouro para um concorrente da Argentina
Doce de leite produzido em Linhares que perdeu a medalha de ouro para um concorrente da Argentina. Natascha Fernandes

Textura cremosa, apenas 7% de açúcar, feito com o mais puro leite de búfala, mais leve e com maior facilidade de digestão por quem tem intolerância à lactose. Essas qualidades fizeram o doce de leite de búfala produzido no distrito de Desengano, em Linhares, ser eleito o 2º melhor do Concurso Mundial do Queijo e Produto Lácteos, realizado no início desta semana em São Paulo.


Pelo regulamento do concurso, cada concorrente podia inscrever quantos queijos ou produtos lácteos quisesse por categoria. O agricultor linharense Djalma Soeiro levou para a competição o doce de leite produzido pela Queijaria da Fazenda, no interior do município. A escolha se provou correta: a guloseima ficou com a medalha de prata.

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Na categoria doce de leite, Soeiro deixou de conquistar a medalha de ouro para um concorrente da Argentina. Bem humorado, o agricultor celebrou. “Sou suspeito em falar, mas meu produto é de qualidade e quem prova sempre elogia. Estava ansioso por esse resultado e fico feliz pela conquista”, afirmou.


No total, a agroindústria capixaba recebeu 12 medalhas no concurso mundial. No mês passado, outros produtos produzidos pelo agricultor de Linhares também foram destaque no Prêmio Queijos do Espírito Santo, ao vencer em duas categorias da competição que valoriza a produção artesanal capixaba.

JURADOS BRASILEIROS E ESTRANGEIROS

De acordo com o site oficial do concurso, no 4º Mundial do Queijo Brasil, os jurados — brasileiros e estrangeiros — são especialistas reconhecidos no mundo queijeiro e/ou profissionais formados nos cursos de análise sensorial e comportamento de jurados promovidos pela SerTãoBras, em parceria com a escola francesa Mons Formation. 


O secretário municipal de Agricultura de Linhares, Rafael Buffon, acompanhou a cerimônia de entrega do certificado do Concurso Mundial do Queijo e Produtos Lácteos e destacou  o trabalho em conjunto para o sucesso dos produtores do município.


“Esse é um resultado em conjunto entre secretaria, através do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) orientando e valorizando os nossos produtores rurais. Linhares tem qualidade em vários setores e esse prêmio comprova isso”, destacou Buffon. 

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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