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Em Santos

Atendente do IML é preso por transferir dinheiro com celular de morto em SP

O suspeito teria transferido o dinheiro e danificado o aparelho em seguida; não foi divulgado, no entanto, o valor da transferência realizada nas dependências do IML ;

Publicado em 09 de Junho de 2026 às 16:15

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 jun 2026 às 16:15
IML de Santos, em São Paulo
O funcionário trabalhava neste Instituto Médico Legal (IML), em Santos, São Paulo Raimundo Rosa/Prefeitura de Santos
Um atendente de necrotério foi preso na manhã desta terça-feira (9) suspeito de realizar uma transferência bancária usando o celular de uma pessoa morta em Santos, no litoral de São Paulo.
O suspeito teria transferido o dinheiro e danificado o aparelho em seguida. Não foi divulgado, no entanto, o valor da transferência realizada nas dependências do IML (Instituto Médico Legal) da cidade.
Após o ocorrido, um boletim de ocorrência foi registrado por familiares da vítima, que notaram a falta da quantia na conta. O caso foi relatado no 3º Distrito Policial e encaminhado à Corregedoria, que apura a suposta prática dos crimes de peculato, furto, fraude eletrônica e destruição de vestígios probatórios.
Um mandado de prisão preventiva foi expedido pela Justiça em seguida. O Tribunal de Justiça ainda não informou se a audiência de custódia contra o homem já foi realizada.
A Polícia Civil condenou a ação do funcionário. "A instituição reforça que não compactua com desvios de conduta e também adotará as medidas administrativas e disciplinares cabíveis", escreveu em nota.
Daniel realizou o concurso para o cargo de atendente de necrotério em 2013. No ano passado, ele também se candidatou para a carreira de investigador de polícia e chegou a ser selecionado para a prova oral.
O UOL tenta localizar a defesa do suspeito. O espaço segue aberto para manifestação.

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