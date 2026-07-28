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Violência

Influenciador é agredido pelo ex e tem R$ 7 mil roubados em Vitória

Jovem relatou que levou um golpe de mata-leão do suspeito dentro de casa, em Jardim Camburi, e foi obrigado a desbloquear o celular para a transferência

Publicado em 28 de Julho de 2026 às 12:28

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

28 jul 2026 às 12:28

Um influenciador digital de 21 anos afirma ter sido agredido pelo ex-namorado e obrigado a transferir R$ 7 mil da própria conta bancária durante uma discussão no bairro Jardim Camburi, em Vitória, na segunda-feira (27). 


O jovem, que por segurança não será identificado, contou que não estava mais se relacionando com o suspeito, de 18 anos, mas permitiu que ele continuasse morando em sua casa por um período para ajudá-lo.


Na segunda-feira, o jovem relatou que acordou se sentindo mal, e por isso não queria conversar com ninguém. O ex-namorado, no entanto, começou a insistir para que eles se falassem, até que arrancou o celular das mãos da vítima. 


“Eu fiquei com muita raiva, comecei a gritar e tentar pegar o celular da mão dele porque ele estava tentando invadir minha privacidade. A gente discutiu e ele jogou meu celular no chão com força. Ele começou a me humilhar, me xingou e chegou a me empurrar. Então eu resolvi expulsá-lo da minha casa”, detalhou o influenciador. 


Neste momento, o suspeito quis levar a chave da casa. “Pedi para ele me devolver, ele foi até o quarto e jogou a chave no chão com força. Quando eu fui procurar a chave no chão, ele me deu um mata-leão e eu perdi a consciência. Não sei por quanto tempo eu fiquei apagado”, contou.


Depois disso, o ex-namorado obrigou a vítima a desbloquear o celular e colocar a senha do banco. “Ele me roubou R$ 7 mil, fazendo transferência para a conta dele, e disse que iria pegar o dinheiro para comprar uma arma e tirar a própria vida". Em seguida, o suspeito deixou o local.


O influenciador pediu ajuda a vizinhos e a Polícia Militar foi acionada. O caso foi registrado na delegacia e segue sob investigação. Em nota, a Polícia Civil destacou que a população pode ajudar com informações sobre o suspeito através do Disque-Denúncia, pelo telefone 181, WhatsApp  (27) 99253-8181 ou pelo site www.disquedenuncia181.es.gov.br

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