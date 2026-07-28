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Feminicídio

Foragido por matar ex a tesouradas na frente das filhas no RJ é preso no ES

Erick Otavio de Araújo, de 49 anos, estava escondido em um assentamento na zona rural de Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo

Publicado em 28 de Julho de 2026 às 10:37

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

28 jul 2026 às 10:37
Foragido por matar mulher a tesouradas na frente dos filhos no RJ é preso no ES
Foragido por matar mulher a tesouradas na frente dos filhos no RJ foi preso em Presidente Kennedy, no Sul do ES Divulgação | PCES

Um homem de 49 anos, investigado por matar a ex-companheira a tesouradas na frente das duas filhas do casal, foi preso nesta terça-feira (28) em um assentamento na zona rural de Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil do Espírito Santo, Erick Otavio de Araújo era procurado por um feminicídio ocorrido em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e foi localizado durante uma ação integrada com a Polícia Civil fluminense.


De acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, Erick é apontado como o principal suspeito de assassinar a ex-companheira, de 38 anos, no dia 13 de junho deste ano, no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo. O crime aconteceu dentro da residência da vítima, na presença das filhas do casal, de 5 e 7 anos.


As investigações apontam que a mulher foi morta com diversos golpes de tesoura. A arma utilizada no crime foi apreendida pela perícia no local.


Ainda segundo a polícia, o casal manteve um relacionamento por cerca de 13 anos, encerrado aproximadamente dois meses antes do assassinato. O investigado não aceitava o fim da relação e apresentava histórico de violência doméstica, comportamento possessivo e agressões contra a ex-companheira.


As investigações também apontaram que ele controlava a rotina da vítima, restringia seu convívio com familiares e a perseguia constantemente. Em diversas ocasiões, a mulher precisou deixar a própria casa para escapar das agressões. O término do relacionamento ocorreu justamente em razão desse histórico de violência.


No dia do crime, conforme a Polícia Civil, o investigado teria usado as filhas como pretexto para se aproximar da ex-companheira. Durante o encontro, os dois discutiram por ciúmes e, em seguida, ele teria atacado a vítima, que morreu no local. Testemunhas relataram ter visto o suspeito deixando a residência com as mãos ensanguentadas e levando o telefone celular da mulher.

Prisão

A prisão foi realizada em cumprimento a um mandado de prisão temporária expedido pela Justiça do Rio de Janeiro. Segundo a polícia, o investigado estava escondido havia cerca de dois meses.


A localização do foragido foi resultado de um trabalho de inteligência realizado por equipes da Delegacia de Polícia de Presidente Kennedy e da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI), da Polícia Civil do Rio de Janeiro.


De acordo com a corporação, o suspeito era considerado um dos criminosos mais procurados do Estado do Rio de Janeiro e integrava a lista de foragidos divulgada pelo Disque Denúncia. Segundo a polícia carioca, Erick possui ligação com a facção criminosa Amigo dos Amigos (ADA) e já havia cumprido 19 anos de prisão por tráfico de drogas.


O titular da Delegacia de Polícia de Presidente Kennedy, delegado Daniel de Araújo Santos, informou que o investigado vivia de forma clandestina na região. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça do Estado do Rio de Janeiro.


A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa de Erik e deixa este espaço aberto para um posicionamento.

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