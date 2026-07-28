Foragido por matar ex a tesouradas na frente das filhas no RJ é preso no ES

Um homem de 49 anos, investigado por matar a ex-companheira a tesouradas na frente das duas filhas do casal, foi preso nesta terça-feira (28) em um assentamento na zona rural de Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil do Espírito Santo, Erick Otavio de Araújo era procurado por um feminicídio ocorrido em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e foi localizado durante uma ação integrada com a Polícia Civil fluminense.





De acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, Erick é apontado como o principal suspeito de assassinar a ex-companheira, de 38 anos, no dia 13 de junho deste ano, no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo. O crime aconteceu dentro da residência da vítima, na presença das filhas do casal, de 5 e 7 anos.





As investigações apontam que a mulher foi morta com diversos golpes de tesoura. A arma utilizada no crime foi apreendida pela perícia no local.





Ainda segundo a polícia, o casal manteve um relacionamento por cerca de 13 anos, encerrado aproximadamente dois meses antes do assassinato. O investigado não aceitava o fim da relação e apresentava histórico de violência doméstica, comportamento possessivo e agressões contra a ex-companheira.





As investigações também apontaram que ele controlava a rotina da vítima, restringia seu convívio com familiares e a perseguia constantemente. Em diversas ocasiões, a mulher precisou deixar a própria casa para escapar das agressões. O término do relacionamento ocorreu justamente em razão desse histórico de violência.





No dia do crime, conforme a Polícia Civil, o investigado teria usado as filhas como pretexto para se aproximar da ex-companheira. Durante o encontro, os dois discutiram por ciúmes e, em seguida, ele teria atacado a vítima, que morreu no local. Testemunhas relataram ter visto o suspeito deixando a residência com as mãos ensanguentadas e levando o telefone celular da mulher.