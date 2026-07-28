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Violência

Neto é suspeito de matar avó de 85 anos e ferir avô em Nova Venécia

Segundo a polícia, familiares acionaram o Samu e a PM antes do crime; suspeito foi encontrado dormindo dentro da casa após o assassinato

Publicado em 28 de Julho de 2026 às 11:54

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

28 jul 2026 às 11:54

Uma idosa de 85 anos foi morta e o marido dela, de 78 anos, ficou ferido após serem atacados pelo neto, de 30 anos, na madrugada desta terça-feira (28), no Assentamento Pipinuque, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. Familiares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e a Polícia Militar antes do crime, mas, quando as equipes chegaram ao local, a mulher já estava morta.


De acordo com o delegado William Dobrovosk, titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Nova Venécia, o suspeito já apresentava histórico de surtos e episódios de agressividade e teria tentado agredir primeiro o avô.


Diante da situação, a mãe dele acionou o Samu e informou que o filho estava em surto. Uma ambulância e uma equipe da Polícia Militar foram enviadas ao local. Antes da chegada dos socorristas, conforme a investigação, o homem matou a avó. A apuração inicial aponta que ele atingiu a cabeça da vítima com um pedaço de madeira e, em seguida, desferiu um golpe de faca, que ficou cravada na perna da idosa.


Segundo a Polícia Militar, o avô foi encontrado em um hospital da região. O estado de saúde dele e a gravidade dos ferimentos não foram divulgados.


Após o crime, o suspeito foi localizado dormindo dentro da casa. Ao ser questionado pelos policiais, confirmou que havia agredido o avô e afirmou que deu um abraço na avó antes de matá-la.


Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento e que a situação do suspeito será definida após a conclusão dos depoimentos.

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