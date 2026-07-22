Motociclista morre em acidente em trevo da ES 137 com a ES 381, em Nova Venécia

Um motociclista morreu após um acidente no trevo entre as rodovias ES-137 e ES-381, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (22). O caso aconteceu na altura do bairro São Cristóvão.





Segundo a Polícia Científica, a perícia foi acionada às 11h30 para atender a uma ocorrência classificada como tombamento com vítima fatal. O Corpo de Bombeiros Militar informou que também foi acionado, mas a vítima já estava morta quando a equipe chegou ao local.





Até a publicação desta reportagem, as circunstâncias do acidente e a identidade do motociclista não haviam sido divulgadas. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina, onde passará por necropsia antes de ser liberado aos familiares.