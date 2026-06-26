Homem morre após ser baleado em confronto com a PM em Pedro Canário

Um homem de 30 anos morreu após um confronto armado com a Polícia Militar em Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo, na quinta-feira (25). A corporação informou que fazia patrulhamento na localidade de Cristal do Norte, em Capim Açu, quando avistou dois suspeitos em uma motocicleta.





O piloto, de 18 anos, obedeceu à ordem de parada, mas Silvano Florêncio da Silva, que estava na garupa, saltou do veículo e fugiu em direção a uma casa. Segundo a PM, ele é apontado como chefe do tráfico de drogas na região.





O imóvel onde Silvano tentou se esconder foi cercado, e, segundo a PM, o suspeito começou a atirar contra os policiais. Um dos militares revidou e atingiu Silvano com um tiro na cabeça. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Menino Jesus, mas teve a morte confirmada cerca de 30 minutos depois. Com ele foram apreendidas uma arma, munições e porções de droga.





A Polícia Civil informou que o jovem que pilotava a motocicleta foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma e/ou munições e encaminhado ao sistema prisional. O caso permanece sob investigação. A reportagem tenta localizar a defesa de Silvano. O espaço segue aberto para manifestação.