Cães brincam em bancos de areia do Rio Doce e chamam atenção em Colatina

Embora seja um processo natural, Raphael afirma que a formação desses bancos de areia tem ocorrido de forma mais acelerada nos últimos anos. Segundo ele, fatores como a degradação das matas ciliares, a ocupação irregular das margens e o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG), em 2015, contribuíram para intensificar o fenômeno.





"O rompimento da barragem trouxe uma água com muitos sedimentos. Então, ele trouxe isso para um rio que estava lento e é largo, então favoreceu que acontecesse mais rapidamente a formação de bancos de areia", esclarece Raphael.





As mudanças na paisagem chamam a atenção de moradores antigos da cidade. O servidor público Isael Jorge Sousa conta que o cenário é bem diferente daquele que conheceu na infância, na década de 1950. "Esse rio já foi muito exuberante", lembra. "Nos meus tempos de criança, por mais raso e seco que estivesse, nós nunca tínhamos visto aquelas pedras", relata ao olhar para o rio.





Para o especialista, a solução para o problema vai além do uso de dragas para retirar areia do rio. "A recuperação das matas ciliares e a melhoria da ocupação lateral do rio vão favorecer para que não ocorra um aumento acelerado dos bancos de areia", ressalta.