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Novo comando

Secretaria do Rio Doce no ES terá terceiro secretário desde dezembro de 2024

Servidor do DER-ES, Neomar Pezzin substitui Margareth Saraiva à frente da pasta no governo do Estado

Publicado em 24 de Junho de 2026 às 18:52

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

24 jun 2026 às 18:52
Neomar Pezzin assume o comando da Secretaria de Recuperação do Rio Doce Assessoria de Imprensa/Governo do ES

A Secretaria de Estado da Recuperação do Rio Doce (Serd) terá seu terceiro titular desde a criação da pasta, em dezembro de 2024. O governo do Espírito Santo anunciou nesta quarta-feira (24) a nomeação do servidor efetivo do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), Neomar Antônio Pezzin Junior, para o comando da pasta.


Neomar substitui Margareth Saraiva, que havia assumido o cargo em abril deste ano, em função da saída do ex-prefeito de Linhares Guerino Balestrassi (Podemos), para disputar vaga de deputado estadual nas eleições deste ano.


Além das mudanças provocadas por questões eleitorais, metade do secretariado foi alvo de reforma administrativa promovida pelo governador Ricardo Ferraço (MDB), poucos dias após a renúncia do então governador Renato Casagrande (PSB) para disputar uma vaga no Senado nas eleições de outubro.


Engenheiro civil e bacharel em Direito, Pezzin acumula cerca de 20 anos de experiência na área de infraestrutura logística rodoviária. Ao longo da carreira, participou da formulação da Política Estadual de Transporte e Obras Públicas e atuou em diferentes áreas do DER-ES, incluindo fiscalização de obras e serviços de engenharia, gestão administrativa e direção da autarquia.


Também integrou a Procuradoria Jurídica do órgão, onde trabalhou por sete anos na consultoria jurídica de licitações e contratos e na representação judicial do departamento.


De acordo com o governo estadual, a mudança busca fortalecer a atuação da Serd, responsável por coordenar ações de reparação socioeconômica e socioambiental nos municípios capixabas atingidos pelos impactos do rompimento da barragem de Mariana, em Minas Gerais.


Margareth Saraiva permanece na estrutura da secretaria e passa a ocupar a Subsecretaria de Estado de Ações Socioambientais, Saneamento e Infraestrutura.


Outra alteração anunciada é a saída de Ricardo Iannotti da subsecretaria da Serd. Ele retorna à Secretaria da Casa Civil, onde atuará na coordenação política e administrativa do governo.

Segundo o Executivo estadual, as mudanças fazem parte de um processo de reorganização interna voltado ao aprimoramento da execução de políticas públicas e ao fortalecimento dos programas já em andamento.

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