TJES mantém ação penal contra vereador acusado de injúria racial em partida de futebol

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) manteve a ação penal contra o vereador Alex Nass Berud, de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, acusado de injúria racial durante uma partida de futebol realizada no município. O parlamentar teria chamado um de seus adversários na partida de “macaco, filho da p***”.





Por unanimidade, a 2ª Câmara Criminal negou um pedido de habeas corpus da defesa que buscava o trancamento do processo antes da fase de instrução. A decisão, publicada segunda-feira (15), mantém a tramitação da ação penal na Vara Única de Venda Nova do Imigrante. A audiência de instrução e julgamento está marcada para o dia 2 de setembro deste ano. O vereador responde ao processo em liberdade.





Procurado pela reportagem na manhã desta terça-feira (16), o vereador foi questionado sobre a decisão do TJES e sobre as acusações que motivaram o processo. Após responder às mensagens iniciais, o parlamentar deixou de se manifestar quando informado sobre o teor da demanda.





No pedido ao TJES, a defesa alegava ausência de justa causa para a ação penal, sustentando que as provas seriam frágeis e contraditórias. Também argumentou que testemunhas mais próximas da discussão não confirmaram a suposta ofensa racial e apontou uma suposta seletividade do Ministério Público na condução da investigação.





Ao votar pela rejeição do pedido, o relator do caso, desembargador Helimar Pinto, afirmou que a denúncia possui elementos suficientes para justificar o prosseguimento da ação.





"A denúncia formulada pelo Ministério Público narra de forma suficiente a conduta imputada ao paciente, apontando a existência de suporte indiciário mínimo", registrou o magistrado.