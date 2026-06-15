Pazolini dá primeiro sinal de que deve concorrer ao governo do ES

Em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram, o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) aparece, pela primeira vez desde que deixou o cargo, em abril deste ano, como pré-candidato ao governo do Espírito Santo nas eleições de outubro.
Desde que passou a ser apontado nos bastidores como potencial candidato à sucessão estadual, Pazolini nunca havia admitido publicamente a possibilidade de disputar o Palácio Anchieta.
Já na capa da publicação, feita no domingo (14), Pazolini é identificado como "pré-candidato a governador". O conteúdo também reforça a entrada do ex-prefeito na disputa pelo Palácio Anchieta.
No vídeo, com o título de "Por que a transformação de Vitória incomoda tanto a velha política", o ex-prefeito aparece conversando com moradores do bairro São Pedro, na Capital, enquanto cita as mudanças pelas quais a comunidade teria passado após, segundo ele, a implementação de políticas sociais e projetos de desenvolvimento durante sua gestão, como a reurbanização da orla noroeste da Capital.
Ao final da gravação, Pazolini afirma que "agora será a vez de fazer o mesmo pelos 78 municípios capixabas".
É a primeira vez em que o ex-prefeito é abertamente apresentado como pré-candidato a governador. Nos últimos meses, mesmo quando se afastou da administração municipal, Pazolini evitava cravar seu destino no pleito de outubro e dizia que a decisão estaria nas mãos do partido. Seu nome também chegou a ser cogitado dentro do próprio grupo político para uma eventual candidatura ao Senado.
O vídeo deste domingo é visto por aliados e integrantes do meio político como os sinais mais claros já dados pelo ex-prefeito em direção à disputa pelo Executivo estadual.
Também chamam a atenção os comentários do presidente do Republicanos no Espírito Santo, o ex-deputado estadual Erick Musso. "Tenho certeza que o Espírito Santo viverá um novo tempo! Vamos juntos, Deus no controle de tudo! Boraaaaaaaaa", disse Musso, apontado como um dos principais entusiastas de uma eventual candidatura de Pazolini.
O ex-prefeito e o presidente estadual do Republicanos foram procurados pela reportagem para comentar a publicação, mas não houve retorno até a publicação deste conteúdo. Pazolini e Erick cumprem agenda, nesta segunda-feira (15), em cidades do interior do Estado.
Desempenho nas pesquisas
A publicação ocorre cerca de um mês e meio após a divulgação da primeira pesquisa Quaest encomendada por A Gazeta sobre a disputa pelo governo do Espírito Santo.
No principal cenário testado pelo instituto, o ex-prefeito de Vitória registrou 18% das intenções de voto. Ele apareceu em empate técnico com o ex-governador Paulo Hartung (PSD), que obteve 19%, com o governador Ricardo Ferraço (MDB), que registrou 15%, e o com senador Magno Malta (PL), que alcançou 13%.
A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais, para mais e para menos.
Nos bastidores, aliados avaliam que o desempenho na pesquisa fortaleceu as discussões sobre uma eventual candidatura ao Palácio Anchieta. A publicação nas redes sociais e as agendas que vem cumprindo no interior do Estado são vistas por interlocutores como movimentos voltados à ampliação de sua presença política para além da Grande Vitória.
Todas as candidaturas serão formalizadas durante o período das convenções partidárias, entre 20 de julho e 5 de agosto. Já os pedidos de registro de candidatura deverão ser apresentados à Justiça Eleitoral até 15 de agosto.