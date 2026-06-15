Pazolini dá primeiro sinal de que deve concorrer ao governo do ES

Em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram, o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) aparece, pela primeira vez desde que deixou o cargo, em abril deste ano, como pré-candidato ao governo do Espírito Santo nas eleições de outubro.





Desde que passou a ser apontado nos bastidores como potencial candidato à sucessão estadual, Pazolini nunca havia admitido publicamente a possibilidade de disputar o Palácio Anchieta.





Já na capa da publicação, feita no domingo (14), Pazolini é identificado como "pré-candidato a governador". O conteúdo também reforça a entrada do ex-prefeito na disputa pelo Palácio Anchieta.









No vídeo, com o título de "Por que a transformação de Vitória incomoda tanto a velha política", o ex-prefeito aparece conversando com moradores do bairro São Pedro, na Capital, enquanto cita as mudanças pelas quais a comunidade teria passado após, segundo ele, a implementação de políticas sociais e projetos de desenvolvimento durante sua gestão, como a reurbanização da orla noroeste da Capital.





Ao final da gravação, Pazolini afirma que "agora será a vez de fazer o mesmo pelos 78 municípios capixabas".





É a primeira vez em que o ex-prefeito é abertamente apresentado como pré-candidato a governador. Nos últimos meses, mesmo quando se afastou da administração municipal, Pazolini evitava cravar seu destino no pleito de outubro e dizia que a decisão estaria nas mãos do partido. Seu nome também chegou a ser cogitado dentro do próprio grupo político para uma eventual candidatura ao Senado.





O vídeo deste domingo é visto por aliados e integrantes do meio político como os sinais mais claros já dados pelo ex-prefeito em direção à disputa pelo Executivo estadual.





Também chamam a atenção os comentários do presidente do Republicanos no Espírito Santo, o ex-deputado estadual Erick Musso. "Tenho certeza que o Espírito Santo viverá um novo tempo! Vamos juntos, Deus no controle de tudo! Boraaaaaaaaa", disse Musso, apontado como um dos principais entusiastas de uma eventual candidatura de Pazolini.





O ex-prefeito e o presidente estadual do Republicanos foram procurados pela reportagem para comentar a publicação, mas não houve retorno até a publicação deste conteúdo. Pazolini e Erick cumprem agenda, nesta segunda-feira (15), em cidades do interior do Estado.