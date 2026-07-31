Foragido por homicídio em 2007 é preso por novo assassinato em Domingos Martins

Um homem de 53 anos foi preso em Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Espírito Santo, suspeito de matar Fábio Júnio Graunke, de 34 anos, no último dia 20 de julho, na localidade de Rio Ponte, em Domingos Martins. Além desse crime, ele também é acusado de um homicídio cometido em 2007 em Afonso Cláudio.





A prisão preventiva foi cumprida na última segunda-feira (27). Segundo a Polícia Civil, o suspeito, que não teve o nome divulgado, estava escondido na zona rural de Santa Maria de Jetibá e utilizava uma identidade falsa para dificultar sua localização.





A corporação não divulgou detalhes sobre a investigação da morte de Fábio Júnio. No entanto, informou que o suspeito de cometer o crime também era procurado por um homicídio ocorrido em 5 de maio de 2007, em Afonso Cláudio. De acordo com a Polícia Civil, naquele caso, após uma discussão motivada por razões fúteis, o investigado esfaqueou a vítima e, em seguida, lançou o corpo em um rio na tentativa de ocultar o crime. Desde então, ele vivia em Santa Maria de Jetibá.