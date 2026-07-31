Mimoso do Sul confirma morte de menina de 12 anos por febre maculosa

A Secretaria Municipal de Saúde de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, confirmou nesta sexta-feira (31) que a morte de uma menina de 12 anos, ocorrida na última segunda-feira (27), foi causada por febre maculosa. O diagnóstico foi concluído após exames realizados durante a investigação do caso, que também considerava a possibilidade de leptospirose.





Segundo a prefeitura, a menina deu entrada no Hospital Apóstolo Pedro, em Mimoso do Sul, no domingo (25), com febre, dores abdominais intensas e vômitos. Com a piora do quadro clínico, ela foi transferida no mesmo dia para o Hospital Infantil Francisco de Assis (Hifa), em Cachoeiro de Itapemirim, onde morreu.





Após o óbito, o corpo foi encaminhado ao Serviço de Verificação de Óbitos (SVO), onde foram realizados exames para auxiliar na definição da causa da morte.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, desde que surgiu a suspeita de febre maculosa, todas as medidas previstas nos protocolos de vigilância em saúde foram adotadas.





"Com a confirmação do diagnóstico, será iniciado o processo de investigação epidemiológica e entomológica nas áreas já identificadas como possíveis locais de transmissão, além do monitoramento para identificação de novos casos suspeitos. Ressaltamos que o carrapato-estrela, principal vetor, pode ser encontrado em todo o território do município", informou a prefeitura, em nota.





A administração municipal orienta a população a adotar medidas de proteção, especialmente ao frequentar áreas de rios, pastagens e matas. Em caso de sintomas como febre, dor no corpo, dor de cabeça, manchas na pele ou outros sinais compatíveis com a doença, a recomendação é procurar imediatamente uma unidade de saúde.





Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), esta é a segunda morte por febre maculosa registrada em Mimoso do Sul em 2026. Antes da confirmação desse caso, o município já havia contabilizado um óbito pela doença neste ano.