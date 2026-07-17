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Sul capixaba

Iconha confirma 1ª morte por febre maculosa na história da cidade

A moradora Alana Grassi, de 28 anos, morreu no dia 10 de julho. A Secretaria Municipal de Saúde informou que investiga onde a jovem pode ter contraído a doença

Publicado em 17 de Julho de 2026 às 19:02

Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

17 jul 2026 às 19:02
Alana Grassi, de 28 anos, morreu por febre maculosa em Iconha.
Alana Grassi, de 28 anos, morreu por febre maculosa em Iconha Arquivo pessoal

A Prefeitura de Iconha, no Sul do Espírito Santo, confirmou nesta sexta-feira (17) a primeira morte por febre maculosa registrada na história da cidade. A moradora Alana Grassi, de 28 anos, morreu no dia 10 de julho.


A Secretaria Municipal de Saúde informou que investiga onde a jovem pode ter contraído a doença. Alana costumava frequentar áreas de pesca onde há presença de capivaras, mas ainda não é possível confirmar o local da infecção.


A prefeitura informou que fará a coleta de carrapatos nas áreas investigadas. Também orienta que a população evite locais com vegetação alta e margens de rios. Caso seja necessário frequentar essas áreas, a recomendação é usar roupas compridas e manter os cuidados para evitar o contato com carrapatos.

Entenda

Transmissão e sintomas

A febre maculosa é uma doença grave. Os especialistas reforçam a importância de procurar um médico assim que surgirem os primeiros sintomas como febre alta, dores e manchas vermelhas pelo corpo, principalmente se a pessoa tiver contato com área de matas.

A doença é causada pela bactéria Rickettsia rickettsii ou Rickettsia parkeri e transmitida pelo carrapato-estrela. "É uma doença infecciosa causada por um grupo de bactérias denominado Rickettsia. No Brasil, a mais comum é a R. Rickettsii. Quando não tratada, essa doença possui alta letalidade", diz a infectologista Ana Carolina D'Ettorres.

A reportagem da TV Gazeta Sul conversou com familiares da jovem, que lamentaram a fatalidade. Segundo eles, Alana ficou internada por três dias antes de morrer. Ela apresentou sintomas como febre alta, dores no corpo e manchas na pele. A jovem também tinha comorbidades cardíacas e renais.


Alana trabalhava como cabeleireira e manicure e completaria 29 anos no próximo dia 23. Ela deixa duas filhas, de 6 e 14 anos.

Nove mortes em 2026 no ES

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), em 2025 foram confirmados 19 casos de febre maculosa no Espírito Santo, com três mortes pela doença.


Em 2026, até esta sexta-feira (17), já foram confirmados 15 casos e nove mortes. Os óbitos foram registrados nos municípios de Baixo Guandu (2), Boa Esperança (1), Mimoso do Sul (1), Cachoeiro de Itapemirim (1), Água Doce do Norte (1), Castelo (1), Colatina (1) e Iconha (1).

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