Iconha confirma 1ª morte por febre maculosa na história da cidade

A Prefeitura de Iconha, no Sul do Espírito Santo, confirmou nesta sexta-feira (17) a primeira morte por febre maculosa registrada na história da cidade. A moradora Alana Grassi, de 28 anos, morreu no dia 10 de julho.





A Secretaria Municipal de Saúde informou que investiga onde a jovem pode ter contraído a doença. Alana costumava frequentar áreas de pesca onde há presença de capivaras, mas ainda não é possível confirmar o local da infecção.





A prefeitura informou que fará a coleta de carrapatos nas áreas investigadas. Também orienta que a população evite locais com vegetação alta e margens de rios. Caso seja necessário frequentar essas áreas, a recomendação é usar roupas compridas e manter os cuidados para evitar o contato com carrapatos.