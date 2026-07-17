Quem é o árbitro que vai apitar a final da Copa do Mundo 2026

Slavko Vinčić é o primeiro representante da Eslovênia a apitar uma final de Copa do Mundo Crédito: Getty Images

O anúncio foi feito pela Fifa na noite de quinta-feira (16/7). Pierluigi Collina, chefe da arbitragem da entidade e presidente do Comitê de Árbitros, reuniu todos os árbitros do torneio em um salão para comunicar a escolha.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o esloveno aparece emocionado e é aplaudido pelos colegas ao ser anunciado.

"Primeiro veio o choque. Depois, a felicidade. Eu estava tremendo. É uma honra incrível apitar uma final de Copa do Mundo", afirmou ao site da Fifa.

"É algo com que todo jovem árbitro sonha quando começa. Estou muito orgulhoso de mim e da minha equipe."

Vinčić tem 46 anos e integra o quadro de árbitros da Fifa desde 2010. Esta é sua segunda Copa do Mundo . Em 2022, no Catar, apitou dois jogos da fase de grupos. Nesta edição, arbitrou três partidas: Brasil x Marrocos e Jordânia x Argélia, pela fase de grupos, além de México x Equador, no mata-mata.

Collina afirmou que o principal critério para a escolha do árbitro da final foi o desempenho apresentado ao longo da competição.

"É um processo longo. Há muitas peças desse quebra-cabeça que precisam ser reunidas para formar a imagem do árbitro da final, e isso acontece durante toda a competição. As atuações são o fator mais importante", destacou em entrevista à Fifa.

"Também contam as partidas que eles apitaram anteriormente e o fato de a seleção do árbitro não estar disputando o torneio, mas, no fim das contas, o que realmente importa são as performances."

Vinčić acumula experiência em grandes competições do futebol europeu e internacional. Ele participou da Eurocopa de 2020 e apitou a final da Liga Europa de 2022 entre Eintracht Frankfurt e Rangers.

Em 2024, comandou a final da Liga dos Campeões entre Borussia Dortmund e Real Madrid e também trabalhou na Eurocopa de 2024, incluindo a semifinal entre França e Espanha. No ano passado, participou do Mundial de Clubes da Fifa, disputado nos Estados Unidos.

Na decisão entre Argentina e Espanha, Vinčić será auxiliado pelos também eslovenos Tomaž Klančnik e Andraž Kovačič. O jordaniano Adham Makhadmeh será o quarto árbitro, enquanto o alemão Bastian Dankert será o árbitro de vídeo (VAR).

Para a Fifa, ele afirmou que manterá a mesma preparação adotada ao longo do Mundial e que dará o seu melhor para "não ser assunto depois da partida".

"A preparação não vai mudar muito. Vamos analisar novamente as equipes, embora estejamos acompanhando ambas há mais de 40 dias. Vamos estudá-las, permanecer focados e tentar estar mental e fisicamente descansados. Faremos o nosso melhor para que não sejamos assunto depois da partida."

Polêmicas na arbitragem

Jogadores do Real Madrid reclamam com Vinčić após a expulsão de Eduardo Camavinga Crédito: Getty Images

Entre as partidas mais polêmicas apitadas por Vinčić está o confronto entre Bayern de Munique e Real Madrid, pelas quartas de final da Liga dos Campeões, em abril deste ano. Os alemães venceram por 4 a 3, resultado que eliminou a equipe espanhola.

A atuação do árbitro foi duramente criticada pela imprensa espanhola e causou indignação dos jogadores do Real Madrid, como Vinicius Junior, Jude Bellingham e Kylian Mbappé. O principal motivo das reclamações foi a expulsão do volante Eduardo Camavinga aos 40 minutos do segundo tempo.

Camavinga recebeu dois cartões amarelos em um intervalo de oito minutos e acabou expulso por demorar a fazer a reposição de bola após uma paralisação. Até então, o Real Madrid vencia a partida, mas sofreu o empate e a virada depois de ficar com um jogador a menos.

"É realmente inacreditável que você tenha expulsado um jogador por essa ação. Não consigo acreditar. Não é possível que, numa jogada como essa, numa partida como essa, alguém seja expulso por isso", afirmou na época o então técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, à TNT Sports.

"Não se pode expulsar um jogador por uma coisa dessas. O árbitro estragou um jogo muito bonito, muito equilibrado, justamente no seu melhor momento. Foi ali que o jogo terminou."

Anos antes, em 2022, Vinčić esteve no centro de outra polêmica na mesma competição, mas dessa vez envolvendo o Barcelona. O árbitro apitou a derrota por 1 a 0 para a Inter de Milão, pela fase de grupos, em um jogo marcado por fortes reclamações da equipe espanhola.

Os catalães contestaram a anulação de um gol de Pedri, após revisão do VAR por um suposto toque de mão de Ansu Fati, e um pênalti não marcado por um possível toque no braço de Dumfries. A derrota foi determinante para a eliminação do Barcelona na fase de grupos.

Arbitragem de Vinčić em Brasil x Marrocos gerou críticas por lance envolvendo Vini Jr Crédito: Getty Images

Vinčić também recebeu críticas por sua atuação na estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026, no empate por 1 a 1 com o Marrocos.

Nos acréscimos do primeiro tempo, o lateral marroquino Achraf Hakimi acertou o tornozelo de Vinicius Junior com a sola da chuteira em uma disputa de bola. O árbitro mandou o jogo seguir e não aplicou cartão.

O lance foi criticado pela mídia brasileira e pelo ex-atacante sueco Ibrahimović.

"O árbitro deveria ter intervindo e expulsado o jogador. Não se trata de reputação ou do momento da partida, mas da segurança do atleta", afirmou à Fox Sports.

O portal espanhol Archivo VAR, especializado em arbitragem, atribuiu nota 3 de 10 à atuação de Vinčić e afirmou que o Brasil foi prejudicado por uma "grande injustiça técnica".

Detido durante operação policial

O árbitro também já esteve envolvido em uma confusão fora dos campos. Em maio de 2020, Vinčić foi detido durante uma operação policial na Bósnia, enquanto participava de uma festa em uma fazenda. A ação fazia parte de uma investigação sobre uma rede de tráfico de drogas e prostituição no país.

Segundo a imprensa local na época, 35 pessoas foram detidas, incluindo Vinčić, além de nove mulheres e outros homens. Ele foi liberado após prestar depoimento e nunca chegou a ser acusado de algum crime.

Em entrevista ao jornal esloveno Večer, o árbitro afirmou que estava no local por acaso e negou qualquer relação com o grupo investigado.

"Aceitei um convite para almoçar, que acabou sendo meu maior erro. Me arrependo. Estava sentado à mesa com meus sócios quando a polícia chegou. Eles nos levaram para prestar depoimento como testemunhas e, quando descobriram que nem sequer conhecíamos aquelas pessoas, fomos liberados", contou.