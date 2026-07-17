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Sul do ES

Lobo-guará é avistado ‘passeando’ por estrada em Muniz Freire

Registro foi feito por moradores em 4 de julho e divulgado pela prefeitura

Publicado em 17 de Julho de 2026 às 18:21

Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

17 jul 2026 às 18:21

Um lobo-guará foi avistado caminhando por uma estrada em Muniz Freire, na região do Caparaó Capixaba. O vídeo, divulgado pela prefeitura nesta sexta-feira (17), foi gravado no último dia 4 de julho, na localidade de Amorim, às margens da rodovia ES 181. 


Segundo a administração, os moradores contaram que o animal estava tranquilo, sem demonstrar agressividade ou receio com a aproximação de pessoas e veículos, e que dois exemplares dessa espécie costumam aparecer por ali. 


A prefeitura informou que não foi acionada para a ocorrência, mas orientou a população a não tentar capturar, alimentar ou afugentar animais silvestres, mantendo sempre uma distância segura. Em caso de necessidade, a Polícia Militar Ambiental pode ser acionada pelo telefone (28) 3553-2042.

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