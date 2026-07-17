Lobo-guará é avistado ‘passeando’ por estrada em Muniz Freire

Um lobo-guará foi avistado caminhando por uma estrada em Muniz Freire, na região do Caparaó Capixaba. O vídeo, divulgado pela prefeitura nesta sexta-feira (17), foi gravado no último dia 4 de julho, na localidade de Amorim, às margens da rodovia ES 181.





Segundo a administração, os moradores contaram que o animal estava tranquilo, sem demonstrar agressividade ou receio com a aproximação de pessoas e veículos, e que dois exemplares dessa espécie costumam aparecer por ali.





A prefeitura informou que não foi acionada para a ocorrência, mas orientou a população a não tentar capturar, alimentar ou afugentar animais silvestres, mantendo sempre uma distância segura. Em caso de necessidade, a Polícia Militar Ambiental pode ser acionada pelo telefone (28) 3553-2042.