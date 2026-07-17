Aliança de Pazolini e Magno 99% fechada. Entenda o 1% que “tá pegando”

A aliança entre o Partido Liberal (PL) e o Republicanos está praticamente selada no Espírito Santo. De mais de uma fonte, dos dois lados da mesa de negociação, ouvimos que “não tem mais volta”. Dois interlocutores, ouvidos separadamente, usaram a mesma expressão: “99% fechada”. Só falta equacionar esse 1% restante (chegaremos lá) e fazer o anúncio oficial.



Com isso, na eleição estadual, os dois partidos de direita estarão na mesma coligação, na corrida ao Palácio Anchieta e na disputa pelas duas vagas no Senado que estarão em jogo no Espírito Santo.





Para governador do Estado, o PL do senador Magno Malta apoiará o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Rep), que já contava com o apoio do Partido Social Democrático (PSD), sigla de centro-direita comandada no Espírito Santo pelo prefeito de Colatina, Renzo Vasconcelos.





Em contrapartida, a publicitária Maguinha Malta, uma das filhas de Magno, será a primeira candidata ao Senado dessa mesma coligação, com o apoio de Pazolini.





Na chapa majoritária desse grupo, falta definir quem ocupará a posição de candidato a vice-governador de Pazolini (hoje reservada para o PSD) e quem ficará com o posto de segundo candidato a senador. Neste último ponto, encontramos aquele 1% que embaralha o jogo. É o que está “pegando” nos bastidores.





Nessa composição baseada no tripé Republicanos/PL/PSD, há, hoje, muitos pré-candidatos ao Senado para poucas vagas a preencher: apenas duas. Aliás, agora apenas uma, já que a primeira está assegurada para Maguinha Malta.





Desde o início das tratativas com o Republicanos de Pazolini, essa foi a condição inegociável apresentada por Magno para firmar qualquer tipo de acordo – como o que agora está prestes a ser sacramentado. Presidente estadual há décadas e, sem exagero, “dono” do PL no Espírito Santo, o senador e pastor evangélico não abre mão de tentar eleger sua filha e ex-parceira de banda gospel, para ombrear com Maguinha no Senado pelos próximos quatro anos.





Nos termos do acordo selado com o Republicanos, essa não foi a única condição posta na mesa por Magno, mas foi, com sobras, a principal.





Representado desde o início pelo presidente estadual da sigla, Erick Musso – procurador dos interesses políticos de Pazolini –, o Republicanos topou. O ex-prefeito também concordou em abrigar e abraçar a candidatura de Maguinha. Resta a segunda vaga na chapa. E é aí que o arranjo se complica. Alguém terá de ceder e se retirar da disputa... ou ser retirado à revelia.





No próprio Republicanos, existem dois pré-candidatos ao Senado: o ex-deputado federal Carlos Manato (ex-PL) e o deputado federal Evair de Melo, filiado à legenda conservadora em março, na última janela para trocas partidárias. Ao lado de Erick Musso, Evair é o principal engenheiro da pré-campanha de Pazolini desde o início do ano passado.





Já o PSD é, desde março, a casa de Serginho Meneguelli, pré-candidato declarado ao Senado. “Declarado” é pouco. O deputado estadual tem repetido que, desta vez, só aceita ser candidato a senador. Para viabilizar esse projeto, está disposto a ir até as últimas consequências.





Em paralelo, o PSD ainda tem um “potencial candidato não delcarado” à Câmara Alta: desde maio de 2025, a legenda abriga o ex-governador Paulo Hartung, que já anunciou apoio a Pazolini para governador e, segundo pessoas próximas, cogita a hipótese de se candidatar ao Senado, se houver espaço para isso.





Correndo por fora, ainda há o partido Novo, que pode se somar a essa coligação de direita, mas também tem candidato próprio ao Senado: a direção do partido faz questão de lançar o vereador de Vitória Leonardo Monjardim (aliado de Pazolini), mesmo que isso signifique concorrer de maneira isolada, com uma candidatura avulsa.





Caso o leitor tenha perdido as contas, só aí já são cinco possíveis candidatos para uma única vaga, ao lado de Maguinha Malta. Quem a ocupará? De acordo com nossa apuração, a palavra final caberá ao Republicanos (leia-se Pazolini), que lidera a coligação... mas acreditem: o senador Magno Malta está exercendo fortíssima influência também nessa escolha do segundo candidato a senador – definição, por assim dizer, complementar ao espaço já garantido para Maguinha.





Vale repetir: Magno não abre mão de eleger a própria filha. Para tanto, além de lugar certo na chapa para Maguinha, o cacique local do PL está buscando, nas conversas com o Republicanos, deixar a chapa com a configuração mais favorável possível para ela. Em outras palavras, está fazendo gestões para que o segundo candidato a senador seja alguém que facilite a eleição de Maguinha e, se possível, a ajude, pedindo o segundo voto para ela.





Com o grau de influência mantido por Magno nessa articulação, é possível afirmar desde já: a pré-candidatura de Sergio Meneguelli entrou em estágio crítico e hoje respira por aparelhos.