Acordo UE-Mercosul: especialistas apontam oportunidades e desafios para o agro do ES

Para Bruno Giestas, o acordo UE-Mercosul vem corrigir uma injustiça histórica sofrida pelo setor cafeeiro brasileiro, que desde 2006 convive com uma taxação de 9% sobre o café solúvel na Europa. Tarifa que deverá ser zerada, a partir do tratado, como já acontece com o café verde.





“O acordo permite a correção de um problema antigo. Desde 2006, a Europa colocou uma taxa de 9% sobre o café solúvel brasileiro. Então, o Brasil perdeu market share nesses 20 anos, já que os outros países não eram sobretaxados. Nesse tempo, a própria Europa investiu na indústria. Vai ser difícil recuperar esse mercado. Mas pelo menos o acordo nos coloca no mesmo nível de competição dos outros países”, observa o presidente da Abics.





Os benefícios podem se estender além do café, como destaca Enio Bergoli. “Mais de 70% da produção brasileira de gengibre sai do Espírito Santo e grande parte vai para a União Europeia. É um produto que tem boa perspectiva, porque tem qualidade e a Europa gosta”, exemplifica o secretário.





Essa diversificação de mercado também surge como forma de driblar as tarifas impostas pelos Estados Unidos a uma lista de produtos brasileiros. Problema que se acentuou na última quarta-feira (25), com o anúncio pelo governo norte-americano da aplicação de uma tarifa adicional de 25% sobre uma série de mercadorias do Brasil.





“Precisamos sempre diversificar os mercados para o agro capixaba. Se dependermos dos EUA, por exemplo, para onde vão 22% dos produtos agrícolas do Estado, vamos estar sempre sujeitos às taxações impostas pelo Trump. Não podemos ficar nessa dependência”, salienta Enio.





Os especialistas alertam, porém, que, mesmo com o acordo, há desafios a serem enfrentados. A chance de conquistar novos mercados pode esbarrar em exigências de sustentabilidade e rastreabilidade impostas pela União Europeia a produtos vindos de outros mercados. Entre as metas que precisam ser cumpridas, está a garantia de que o produto não foi cultivado em área de desmatamento nem com a utilização de mão de obra análoga à escravidão.





“O mercado europeu é muito exigente nas questões de rastreabilidade e sustentabilidade. Hoje temos uma plataforma de selo verde, com Cadastro Ambiental Rural, em que damos um atestado ao produtor que segue exigências relacionadas à sustentabilidade. Com isso, conseguimos competir nesse mercado importante, mas exigente, que é a Europa”, aponta Enio.