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Baleia-jubarte é encontrada morta em praia de Linhares

Esse é o 30º encalhe de baleia-jubarte no Brasil em 2026, segundo dados do Instituto e da Rede de Encalhes e Informação de Mamíferos Aquáticos do Brasil

Publicado em 13 de Julho de 2026 às 16:27

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

13 jul 2026 às 16:27

Uma baleia-jubarte foi encontrada morta na Praia do Pontal do Ipiranga, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Desde domingo (12), o Instituto Baleia Jubarte acompanha a situação para fazer a destinação da carcaça do animal. Esse é o 30º encalhe de baleia-jubarte no Brasil em 2026, segundo dados do Instituto e da Rede de Encalhes e Informação de Mamíferos Aquáticos do Brasil (Remab).


O animal, um macho jovem com cerca de 9,5 metros de comprimento, foi localizado na última sexta-feira (10) pelo Projeto Tamar. O Instituto Baleia Jubarte informou que foi acionado, mas como o corpo estava na zona de arrebentação do mar, não foi possível fazer a análise na data. 


No domingo (12), as equipes foram até o animal e constataram a existência de uma amputação parcial da nadadeira peitoral esquerda, com os ossos expostos. Porém, o Instituto informou que ainda não é possível determinar a causa da lesão. 


O Instituto Baleia Jubarte relata que a maré está deslocando o animal, mas que essa movimentação é monitorada. Em nota, a Prefeitura de Linhares orienta a população a aguardar o trabalho das equipes técnicas e a manter distância do animal.


Dos 30 encalhes de baleia-jubarte no Brasil este ano, três ocorreram no Espírito Santo, de acordo com dados do Projeto Baleia Jubarte. Dentro do mesmo período no ano passado, 17 encalhes da espécie foram registrados no litoral brasileiro — 13 a menos que em 2026. No total, 78 baleias-jubarte encalharam no Brasil em 2025. 

O animal, um macho jovem, está com lesão na nadadeira esquerda.
O animal, um macho jovem, está com lesão na nadadeira esquerda. Divulgação | Projeto TAMAR

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