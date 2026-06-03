Quase 100 baleias-jubarte nasceram no litoral do ES em 2025

Os dados também ajudam a identificar riscos, principalmente de colisão com embarcações. Bruna afirmou que muitos casos não são registrados em mar aberto, o que dificulta a dimensão real do problema.





O ambientalista Thiago Ferrari, do Projeto Amigos da Jubarte, explicou que o levantamento serve como base para ações de proteção. "Quando a gente entende onde as baleias estão e como elas usam a região, fica possível propor medidas para reduzir os riscos".