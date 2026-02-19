Baleia-jubarte: 7 curiosidades sobre a gigante do oceano 

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 11:52
As baleias-jubarte ( Megaptera novaeangliae ) são mamíferos marinhos de grande porte que vivem nos oceanos e chamam atenção por sua inteligência, comportamento social e capacidade de se comunicar. Elas pertencem ao grupo das baleias com barbatanas e são famosas por suas acrobacias, como saltos para fora d’água, além das vocalizações que parecem verdadeiras canções.
A seguir, confira algumas curiosidades sobre a baleia-jubarte!
Uma das cenas mais marcantes envolvendo a jubarte é quando ela salta para fora da água e cai com força na superfície. Esse comportamento pode acontecer por vários motivos: comunicação com outras baleias, demonstração de força, brincadeira e até tentativa de remover parasitas presos à pele. O impacto do corpo na água também pode produzir um som forte, que se espalha por longas distâncias no oceano.
O nome científico da jubarte já dá uma pista: “ Megaptera ” significa “grandes asas”. Isso porque suas nadadeiras peitorais podem chegar a cerca de um terço do comprimento do corpo – podendo medir até 5 metros de comprimento –, sendo as maiores entre as baleias. Elas usam essas nadadeiras para manobrar, equilibrar o corpo e até bater na água como forma de comunicação.
Essas baleias percorrem milhares de quilômetros todos os anos, podendo superar 25.000 km (ida e volta) e alternando entre áreas de alimentação e de reprodução. Em geral, elas se alimentam em regiões frias e ricas em alimento, e migram para águas mais quentes para acasalar e ter filhotes. Essa jornada pode durar semanas e exige muita energia, já que elas passam longos períodos sem se alimentar direito durante a reprodução.
As jubartes são famosas por suas vocalizações longas e organizadas, chamadas popularmente de “canções”. Esses sons podem durar vários minutos e se repetir por horas, formando padrões que mudam ao longo do tempo. O canto é mais associado aos machos, especialmente em períodos reprodutivos, e pode estar ligado à atração de fêmeas ou à comunicação entre indivíduos. O mais curioso é que grupos diferentes podem “aprender” novas sequências, como se fosse uma cultura sonora.
Uma curiosidade impressionante é que algumas baleias-jubartes caçam em grupo usando bolhas. Elas nadam em círculos e soltam bolhas de ar, criando uma espécie de “cortina” que encurrala peixes e krill em uma área pequena. Depois, sobem juntas com a boca aberta e engolem grandes quantidades de alimento. Esse comportamento exige coordenação e mostra que as jubartes podem trabalhar em equipe.
Ao contrário do que muita gente pensa, a baleia-jubarte não possui dentes. Ela pertence ao grupo das baleias de barbas, estruturas parecidas com “pentes” que ficam na parte superior da boca. Essas barbas filtram a água, retendo pequenos animais como krill e peixes. A jubarte engole um grande volume de água e depois expulsa, deixando o alimento preso nas barbas.
A parte de baixo da cauda da jubarte possui manchas e padrões únicos, como se fosse uma impressão digital. Isso permite que pesquisadores identifiquem indivíduos específicos ao longo dos anos, apenas comparando fotografias. Essa característica é muito importante para estudos de migração, reprodução e conservação. Com esse método, é possível acompanhar para onde uma baleia vai, quantas vezes ela retorna a determinada região e até se ela teve filhotes.
