Bolo de cenoura: 7 receitas práticas com cobertura

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 16:52
O bolo de cenoura é uma alternativa saborosa e fofinha para acompanhar o café da tarde. Tipicamente servido com cobertura de chocolate, ele é uma das opções favoritas tanto das crianças quanto dos adultos. Apesar de essa clássica versão ser a mais popular, ela também pode ser combinada com outros ingredientes para incrementar o sabor.
A seguir, confira 7 receitas de bolo de cenoura com coberturas deliciosas para fugir do tradicional.
Massa
Cobertura
Massa
Em um recipiente, coloque o açúcar, a essência de baunilha, os ovos e o óleo de girassol e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione a cenoura e misture. Junte a farinha de trigo, o gengibre em pó, a canela e o sal e mexa para incorporar. Por último, coloque o fermento químico e o bicarbonato de sódio e misture até dissolver completamente. Reserve.
Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo. Disponha a massa na forma e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Espere esfriar e desenforme com cuidado. Reserve.
Cobertura
Em uma batedeira, coloque o creme de leite, o açúcar, a essência de baunilha e o sal e bata até obter uma textura cremosa. Aos poucos, adicione o cream cheese e continue batendo até obter uma consistência homogênea. Cubra o bolo com a cobertura, decore com as nozes e leve à geladeira para gelar. Sirva em seguida.
Massa
Cobertura
Massa
Em uma batedeira, coloque os ovos e bata até obter uma espuma. Aos poucos, adicione o açúcar e a essência de baunilha, sem deixar de bater. Acrescente a farinha de trigo e bata até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o fermento químico, a cenoura e o óleo de girassol e bata novamente para incorporar. Reserve.
Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo. Disponha a massa na forma e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Espere esfriar e desenforme com cuidado. Reserve.
Cobertura
Em uma batedeira, coloque a manteiga e o cream cheese e bata até obter uma consistência homogênea. Sem parar de bater, adicione o suco de limão e a essência de baunilha. Por último, coloque o açúcar de confeiteiro e as raspas de limão e bata para incorporar. Passe a cobertura no bolo, decore com raspas de limão e sirva em seguida.
Massa
Cobertura
Massa
Em um liquidificador, coloque os ovos, as cenouras, o óleo e o açúcar e bata até ficar homogêneo. Adicione a farinha de trigo e bata novamente até obter uma consistência homogênea. Acrescente o fermento químico e bata para incorporar. Coloque a massa em um recipiente, adicione as gotas de chocolate e misture.
Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo. Disponha a massa na forma e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 45 minutos. Espere esfriar e desenforme com cuidado. Reserve.
Cobertura
Em uma panela, coloque todos os ingredientes, exceto as gotas de chocolate, e leve ao fogo médio até engrossar, mexendo sempre. Desligue o fogo, espere esfriar e despeje sobre o bolo. Decore com as gotas de chocolate e sirva em seguida.
Massa
Cobertura
Massa
Em um liquidificador, coloque o açúcar, as cenouras, o açúcar mascavo, o óleo de girassol e os ovos e bata até obter uma consistência homogênea. Aos poucos, adicione a farinha de trigo e bata até incorporar aos demais ingredientes. Por último, coloque o fermento químico e bata para incorporar. Reserve.
Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo. Disponha a massa na forma e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 40 minutos. Espere o bolo esfriar e desenforme com cuidado. Reserve.
Cobertura
Em uma panela, coloque a manteiga e o leite condensado e leve ao fogo baixo até levantar fervura, mexendo sempre para não queimar. Desligue o fogo e despeje o brigadeiro sobre o bolo. Decore com o coco ralado e sirva em seguida.
Massa
Calda
Massa
Em um liquidificador, coloque as cenouras, o açúcar, o óleo e os ovos e bata até ficar homogêneo. Aos poucos, adicione a farinha de trigo e bata até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o fermento químico e bata para incorporar.
Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo. Disponha a massa na forma e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 40 minutos. Espere o bolo esfriar e desenforme com cuidado. Reserve.
Calda
Em um liquidificador, coloque os morangos, a amora e o vinho e bata até triturar as frutas. Após, transfira a mistura para uma panela e leve ao fogo médio até reduzir e engrossar levemente. Desligue o fogo, espere esfriar e despeje sobre o bolo. Sirva em seguida.
Massa
Calda
Massa
Em um liquidificador, coloque as cenouras, os ovos e o óleo até formar uma mistura homogênea. Transfira para um recipiente e acrescente o açúcar mascavo. Adicione a farinha de trigo, o sal e a canela e misture para incorporar. Por último, junte o fermento químico e as nozes e mexa delicadamente.
Unte uma assadeira com furo central com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo. Despeje a massa na forma e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 45 minutos. Espere o bolo esfriar e desenforme com cuidado. Reserve.
Calda
Em uma panela, coloque o açúcar e leve ao fogo médio até formar um caramelo dourado. Abaixe o fogo e adicione a manteiga, mexendo sempre. Depois, coloque o creme de leite aos poucos e misture até obter uma calda lisa e brilhante. Acrescente o sal e desligue o fogo. Despeje a calda sobre o bolo, polvilhe com as nozes e sirva em seguida.
Massa
Cobertura
Massa
Em um liquidificador, coloque as cenouras, os ovos, o óleo e o sal e bata até obter uma mistura lisa. Transfira para um recipiente, adicione o açúcar e misture. Aos poucos, coloque a farinha de trigo e mexa para incorporar. Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente. Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo. Despeje a massa na forma e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Retire do forno e reserve.
Cobertura
Derreta o chocolate meio-amargo com a manteiga em banho-maria, mexendo para não queimar. Acrescente o açúcar e o cacau e misture. Retire do banho-maria, espere amornar e adicione os ovos, mexendo rapidamente para não cozinhar. Por último, coloque a farinha de trigo e mexa até formar uma massa densa. Após, espalhe a cobertura por cima do bolo e leve novamente ao forno por 15 minutos. Desligue o forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.
