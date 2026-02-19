Cultura

Milena do BBB 26: 5 polêmicas mais comentadas da participante dentro da casa

Desde o início do confinamento, a sister acumula episódios que geram debates acalorados tanto dentro quanto fora do reality

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 16:52

A trajetória de Milena no reality tem sido marcada por momentos tensos que dividem opiniões Crédito: Imagem: Reprodução digital | Globo

Milena Moreira, babá e animadora de festas de 27 anos, entrou no Big Brother Brasil 26 como integrante do grupo Pipoca e rapidamente se tornou uma das participantes mais polêmicas da edição. Desde o início do confinamento, ela acumula episódios que geram debates acalorados tanto dentro quanto fora da casa. Entre conflitos com outros participantes, atitudes questionadas pelo público e punições aplicadas pela produção, a trajetória dela no reality tem sido marcada por momentos tensos que dividem opiniões.

A sister conquistou defensores que enxergam nela uma jogadora autêntica, mas também enfrentou críticas pesadas de quem considera suas ações desrespeitosas. Ao longo das semanas, diversos episódios envolvendo a babá ganharam destaque nas redes sociais, tornando-se assuntos entre os mais comentados sobre o programa. Confira abaixo cinco polêmicas protagonizadas por Milena dentro do confinamento!

1. Acordou os participantes batendo nas portas e gerou treta generalizada

Na manhã de 11 de fevereiro, Milena provocou uma das maiores confusões da temporada ao bater na porta de todos os quartos da casa para acordar os participantes. A babá chamava os colegas para tomar café, mas eles não levantavam. Diante da resistência, ela insistiu e continuou batendo nas portas, o que irritou profundamente Sol Vega.

A veterana desceu as escadas gritando: “O que é isso, Milena? É a segunda vez que você vai lá e acorda a gente”. Em seguida, Sol começou a gritar e a bater na porta dos quartos em tom de protesto. Outros participantes se direcionaram à cozinha, onde a confusão se intensificou. Alberto Cowboy, Maxiane e Gabriela tentaram acalmar Sol, enquanto Ana Paula Renault e Babu Santana partiram em defesa de Milena.

A jornalista afirmou que a atitude da empresária foi exagerada, e Sol disparou: “Se toca, se olha!”. Na sequência, a atriz foi em direção à jornalista aos gritos e a confrontou, se aproximando da sister . A situação ainda se estendeu quando Jonas Sulzbach foi tirar satisfações com Milena pela atitude. Babu entrou no papo e pediu licença ao líder.

A treta generalizada marcou o dia e expôs as tensões crescentes dentro do confinamento. Após o ocorrido, Sol, inclusive, foi desclassificada após confronto com Ana Paula Renault

2. Globo pediu desculpas a Milena após falha no “Barrado no Baile”

A TV Globo se pronunciou após um erro da produção durante a dinâmica do Barrado no Baile no BBB 26, que acabou deixando Milena sozinha no quarto por mais tempo do que o previsto. Vetada da festa do líder por Jonas Sulzbach, a participante precisava cumprir o desafio de pintar um desenho do brother para ser liberada. Mesmo após concluir corretamente a tarefa, ela aguardou retorno da produção e chegou a questionar: “Produção? Esqueceram de mim?”.

Nas redes sociais, o momento rapidamente repercutiu e gerou críticas à organização do programa. Pelo X, antigo Twitter, o perfil oficial da Globo adotou um tom bem-humorado ao reconhecer a falha e se desculpar publicamente: “Desculpa, tia Milena, eu estava tuitando”. Após o episódio, Milena foi liberada para a festa ao som de RBD, mas o caso reacendeu debates sobre bastidores e possíveis deslizes da produção ao vivo.

3. Comeu abacaxi do VIP estando na Xepa e levou casa inteira para o Tá Com Nada

Milena, na manhã de 2 de fevereiro, provocou uma das penalizações mais severas da temporada ao comer um abacaxi do VIP enquanto estava na Xepa. A infração resultou em punição gravíssima, com a babá perdendo 500 estalecas. Somada à punição de Ana Paula Renault, que não realizou o Raio-X no mesmo dia, a atitude de Milena fez o Vacilômetro estourar.

Pouco depois da penalização, uma sirene foi acionada na casa, anunciando o Tá Com Nada para todos os participantes. A punição coletiva suspendeu todas as regalias, deixando os moradores com menos benefícios do que a própria Xepa. Os mantimentos que já estavam na casa foram confiscados e os participantes ficaram obrigados a passar os dias apenas com itens básicos de sobrevivência.

Antes disso, os participantes já temiam a punição por conta da grande quantidade de vacilos acumulados. Quando Juliano Floss recebeu punição gravíssima no domingo anterior, alguns brothers correram para comer, acreditando que já poderiam ir para o Tá Com Nada naquele momento. A atitude de Milena, portanto, foi vista como o estopim que finalmente detonou a penalização coletiva, gerando frustração entre os colegas de confinamento que tentavam evitar o temido Tá Com Nada.

4. Sujou de propósito as roupas do Cowboy

Na noite de 16 de fevereiro, Milena confirmou ter bagunçado e sujado os pertences de Alberto Cowboy após a última Prova do Líder de resistência, ocorrida na madrugada de sexta-feira. Durante conversa na sala do BBB 26, o clima ficou tenso quando o veterano mencionou que alguém havia sujado suas roupas. A babá não apenas admitiu a autoria como ironizou a situação.

“Alguém foi lá sujar minhas roupas”, disse Cowboy, antes que a sister confirmasse. “Fui eu. Estava bem pior, tá?”, respondeu Milena. “Estava tudo bagunçado, as suas roupas, sua cama. Só que eu pensei, não gostaria que fizessem comigo. Sabe o que eu fiz? Arrumei tudo no lugar de novo”, explicou ela. Em seguida, a participante completou com ironia: “Só deixei a meia suja para você ter o trabalho de lavar de novo. Ah, e uma camisa xadrez com branco e azul. Mas fui muito boa, tá?”.

Mais tarde, o assunto gerou repercussões entre os participantes. Maxiane reprovou a atitude de Milena, afirmando que sujar os pertences de outro participante “não é legal”.

5. Jordana acusou Milena de empurrão durante show de Pedro Sampaio

Em 17 de fevereiro, Jordana abriu o jogo sobre uma situação polêmica envolvendo Milena que havia ficado guardada por semanas. Durante conversa com outros participantes, a sister falou ter recebido um empurrão da rival durante o show de Pedro Sampaio na casa.

Jordana explicou os detalhes do episódio: “Ela foi tão inconveniente, que ela pegou e me empurrou. Eu tô guardando pra hora certa. Ela me empurrou no show do Pedro Sampaio, que eu cheguei a fazer assim. Me empurrou pra poder pegar o Marcelo e fazer, sendo inconveniente com o artista, que sabe que a gente não pode interagir com o artista. Fiquei super sem-graça. Você viu o empurrão? Mas o Brasil viu, porque eu tenho certeza que tem esse vídeo aí. E não foi leve não”.

A declaração deu o que falar e dividiu opiniões nas redes sociais. A acusação trouxe à tona discussões sobre os limites do jogo e se atitudes físicas deveriam resultar em punições mais severas.