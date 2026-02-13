Reality Show

BBB 26: Milena passa geleca da prova do líder nas roupas e calçados de Cowboy

Revoltada após ser eliminada da disputa, participante se vinga de colega

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 10:12

Milena passa geleca da prova do líder nas roupas e calçados de Cowboy Crédito: Reprodução Globo

Eliminada por Alberto Cowboy da prova do líder, Milena Moreira não se conformou e resolveu se vingar do colega de BBB 26. Ela foi até a cama do brother, tirou as fronhas e lençol e jogou tudo no chão.

Em seguida, pegou sua camiseta, melecada com a geleca que foi derramada nos participantes da prova, para sujar as botas, chinelos e meias de Cowboy.

"Essa bota feia é sua? Então toma gosma", falou Milena, sozinha, enquanto sujava as coisas do colega. "Olha o chinelinho bem branquinho, vai ficar cheio de gosma. Seu imbecil! Está achando que está mexendo com quem?"

Ao ver a atitude de Milena, Ana Paula Renault a repreendeu. A recreadora estava cogitando sujar o chapéu de Cowboy. "Não faz isso, tia Milena. Você não sabe de quem ele ganhou o chapéu", avisou.

Milena respondeu que sentia que estava sendo perseguida por Cowboy, já que ele brigou com Babu Santana durante a prova, e mesmo assim decidiu eliminá-la.

PROVA DE RESISTÊNCIA

Os brothers se enfrentam deste a noite de quinta-feira (12) em uma prova de resistência. Todos ficam posicionados em seis plataformas giratórias. A cada rodada, um jogador é o "Mestre da Rodada", podendo ficar de fora da plataforma.

O mestre fará duas jogadas de dados. O dado azul representa uma consequência. A pessoa terá de escolher uma pessoa que está posicionada na plataforma de número correspondente ao sorteado no dado para sofrer uma prenda.

O dado laranja é o dado do mestre e, novamente, o número sorteado indica uma das seis plataformas. A pessoa, então, terá que escolher um jogador da plataforma sorteada para ocupar o seu lugar e ser o mestre da próxima rodada.

Algumas rodadas do jogo serão eliminatórias. Quando isso ocorrer, o mestre jogará o dado azul e, ao invés de aplicar uma consequência, ele eliminará um participante da prova. Entre uma rodada e outra, as plataformas param de girar.

Quando uma plataforma ficar vazia, o número correspondente à ela no dado será substituído por uma letra B. Caso o dado caia nela, o mestre da rodada poderá escolher qualquer competidor para sofrer a consequência.

Quando restarem apenas três jogadores, a mecânica dos dados se encerra e os participantes devem ficar posicionados nas plataformas giratórias, resistindo. Caso a prova dure até o horário do programa ao vivo de sexta-feira (13), cada participante receberá uma ficha e deverá lançar para a mesa de prêmios, que contém pontuações diversas.

Quem fizer mais pontos, poderá eliminar um adversário. A última pessoa sobrando no jogo será consagrada como a nova líder do BBB.

