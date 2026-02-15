Glitter, ousadia e festa: Puta Bloco agita o Centro de Vitória neste domingo (15)

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 15:58
O Puta Bloco tomou conta da Avenida Beira-Mar, no Centro de Vitória, na tarde deste domingo (15), e arrastou uma multidão de foliões embalados por muita música, irreverência e animação. Com clima descontraído e fantasias criativas, o bloco transformou a orla em um grande palco a céu aberto.
Entre confetes, glitter e muita música, o público ocupou a avenida para celebrar a diversidade e a liberdade que marcam a identidade do bloco, um dos destaques da programação carnavalesca na cidade.
Puta Bloco anima foliões no Centro de Vitória
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta