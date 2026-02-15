Editorias do Site
Glitter, ousadia e festa: Puta Bloco agita o Centro de Vitória neste domingo (15)

Com muita irreverência, música e fantasias criativas, bloco transformou a orla da capital em um grande palco de celebração

Felipe Khoury

Repórter / [email protected]

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 15:58

Puta Bloco arrasta foliões no Centro
Puta Bloco arrasta foliões no Centro Crédito: Ricardo Medeiros

O Puta Bloco tomou conta da Avenida Beira-Mar, no Centro de Vitória, na tarde deste domingo (15), e arrastou uma multidão de foliões embalados por muita música, irreverência e animação. Com clima descontraído e fantasias criativas, o bloco transformou a orla em um grande palco a céu aberto. 

Entre confetes, glitter e muita música, o público ocupou a avenida para celebrar a diversidade e a liberdade que marcam a identidade do bloco, um dos destaques da programação carnavalesca na cidade.

VEJA A GALERIA DE FOTOS

Puta Bloco anima foliões no Centro de Vitória

