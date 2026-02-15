Carnaval no Centro

Após atraso na saída, Regional da Nair reúne multidão na Beira-Mar; veja fotos

Apesar do contratempo, às 11h o Centro já estava tomado por foliões animados. Fantasias criativas chamaram a atenção em meio a muito brilho e irreverência

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 11:20

Regional da Nair reúne multidão na Beira-Mar Crédito: Carlos Alberto

O tradicional Regional da Nair abriu a programação deste domingo de carnaval (15) no Centro de Vitória, mesmo com um atraso de cerca de 40 minutos. Previsto para começar às 10h, o bloco saiu por volta das 10h40. Segundo a organização, a demora ocorreu devido a um atraso da Guarda Civil para realizar o deslocamento do trio elétrico.

A psicóloga Alana Simões, de 31 anos, apostou em uma fantasia de apicultora. “Eu tenho família que faz cultivo de abelhas e extração de própolis e mel. Aí falei: vou assim. O chapéu já protege do sol. Venho todos os anos”, contou.

Regional da Nair reúne multidão na Beira-Mar Crédito: Carlos Alberto

Já a professora Fabiana Pinto da Silva surgiu caracterizada como “pastor investigador”. “E o nosso bloquinho é ‘A Gente é Secreto’, que faz alusão ao filme”, explicou, em referência à produção que inspira o grupo.

Entre os destaques, o cantor porto-riquenho também marcou presença nas fantasias. O servidor público Paulo Marciano foi vestido de Bad Bunny e justificou a escolha: “É o que está bombando agora. Representa o nosso continente de verdade. E essa capa ficou icônica, com elementos da América Latina, lembra Brasil, Porto Rico”, disse.

Regional da Nair reúne multidão na Beira-Mar Crédito: Carlos Alberto

