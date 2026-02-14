Afro kizomba leva ritmo e representatividade à Avenida Beira-Mar, em Vitória

Repórter / [email protected]
Repórter-fotográfico / [email protected]
Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 16:28
O ritmo contagiante do Bloco Afro kizomba tomou conta da Avenida Beira-Mar, no Centro de Vitória, neste sábado de carnaval (14). Com muita dança, cores vibrantes e a força da cultura afro-brasileira, o cortejo reuniu foliões de todas as idades em um desfile marcado por alegria e representatividade.
Ao som de tambores e batidas envolventes, o bloco transformou a orla em um grande palco a céu aberto, celebrando a diversidade e a tradição que já fazem do Afrokizomba um dos destaques da folia capixaba.
Afrokizomba leva ritmo e representatividade à Avenida Beira-Mar
