Fotos e vídeos

Afro kizomba leva ritmo e representatividade à Avenida Beira-Mar, em Vitória

Com muita dança, tambores e cores vibrantes, bloco animou foliões no Centro da capital e celebrou a força da cultura afro-brasileira; confira a galeria de fotos

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 16:28

O ritmo contagiante do Bloco Afro kizomba tomou conta da Avenida Beira-Mar, no Centro de Vitória, neste sábado de carnaval (14). Com muita dança, cores vibrantes e a força da cultura afro-brasileira, o cortejo reuniu foliões de todas as idades em um desfile marcado por alegria e representatividade.

Ao som de tambores e batidas envolventes, o bloco transformou a orla em um grande palco a céu aberto, celebrando a diversidade e a tradição que já fazem do Afrokizomba um dos destaques da folia capixaba.

Confira os melhores momentos na galeria de fotos

Afrokizomba leva ritmo e representatividade à Avenida Beira-Mar 1 de 26

Este vídeo pode te interessar